O calendário macroeconómico para esta semana é bastante interessante. Serão publicados vários relatórios importantes, incluindo a inflação PPI dos EUA na sexta-feira. Além disso, os investidores vão acompanhar o índice de confiança dos consumidores do Conference Board e as encomendas de bens duradouros no sector industrial na terça-feira e na segunda-feira, respetivamente. Entre as publicações macroeconómicas, os discursos de representantes da Fed na segunda, terça e quarta-feira estarão também em destaque. Para os investidores no mercado acionista, o principal evento será a divulgação daquele que é provavelmente o relatório mais importante de toda a temporada de resultados - a Nvidia. A atenção dos investidores também se concentrará nas empresas de consumo, tecnologia e seguros. As seguintes empresas apresentarão os seus relatórios trimestrais: Calendário económico detalhado: Segunda-feira, 23 de fevereiro 07:30 AM GMT - Inflação dos preços no produtor da Suíça

09:00 AM GMT - Dados IFO da Alemanha

09:00 AM GMT - Dados das vendas a retalho da Polónia

03:00 PM GMT - Encomendas de bens duráveis dos EUA

05:30 PM GMT - Discurso de Lagarde Terça-feira, 24 de fevereiro 01:00 AM GMT - Decisão sobre a taxa de juro na China

09:00 AM GMT - Taxa de desemprego na Polónia

03:00 GMT - Índice de confiança dos consumidores dos EUA

09:40 GMT - Mudanças no inventário de petróleo dos EUA de acordo com API Quarta-feira, 25 de fevereiro 00:30 AM GMT - Dados do IPC da Austrália

07:00 AM GMT - Dados do PIB da Alemanha

08:00 AM GMT - Dados do PIB da Suíça

10:00 AM GMT - Dados do HICP da Zona Euro

03:30 PM GMT - Inventários de petróleo dos EUA de acordo com o DoE

Depois da sessão - Ganhos da Nvidia Quinta-feira, 26 de fevereiro 01:30 PM GMT - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego

03:30 PM GMT - Dados do inventário de gás natural da EIA

11:30 PM GMT - Dados do CPI de Tóquio do Japão Sexta-feira, 27 de fevereiro 01:30 AM GMT - Índice PMI CFLP para a China

07:45 AM GMT - Inflação CPI de França

01:00 GMT - Inflação do IPC da Alemanha

01:30 GMT - Dados do PIB do Canadá

01:30 PM GMT - Inflação PPI dos EUA

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.