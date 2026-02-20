O crescimento económico dos EUA desacelerou drasticamente no quarto trimestre de 2025, caindo de um otimista 4,4%, impulsionado pelo consumo, para apenas 1,4%. À primeira vista, um resultado duas vezes menor do que o consenso, aliado à primeira surpresa inflacionária em meses, parece gritar «estagflação!». No entanto, os detalhes do relatório da BEA parecem mais uma base sólida para uma recuperação da inflação e um boletim excepcionalmente ruim para a política da Casa Branca.
Encerramento recorde, declínio recorde
A queda acentuada no crescimento do PIB foi ditada principalmente pela mais longa paralisação do governo na história, no outono passado, que suspendeu as operações das agências federais e todos os gastos associados — incluindo salários, programas sociais e segurança. Os gastos federais caíram 1,15%, o pior desempenho desde a década de 1970.
Além disso, as exportações líquidas — o principal motor dos dados do PIB nos últimos trimestres — praticamente estagnaram, colocando em causa a eficácia das políticas protecionistas de Donald Trump. Na verdade, as exportações caíram 0,1% no quarto trimestre, impulsionadas por uma queda nas mercadorias; a balança comercial foi salva apenas por uma desaceleração nas importações (de 0,6% para 0,2%), em vez de um declínio total.
No entanto, o relatório reflete tribulações políticas, e não fraqueza estrutural. O consumidor continua a ser o principal impulsionador da economia dos EUA, com os gastos aumentando quase 1,6%, apesar da inflação permanecer acima da meta e do mercado de trabalho restrito. Além disso, o crescimento dos investimentos acelerou, com o fluxo de capital mais significativo direcionado para a infraestrutura de processamento de dados. Isso sugere a adoção contínua da IA, que tanto o atual quanto o indicado presidente do Fed esperam que aumente a produtividade a longo prazo e limite a inflação.
A queda no crescimento do PIB dos EUA foi impulsionada por oscilações no setor público causadas pela paralisação, e não pela estagnação da economia privada.
Wall Street redescobre a inflação
O tom negativo dos dados de hoje foi reforçado pela leitura do indicador de inflação preferido do Fed. O PCE básico, que acompanha uma cesta mais ampla de bens e serviços do que o IPC e inclui despesas feitas em nome dos consumidores (como subsídios de seguro saúde), subiu além das expectativas, de 2,8% para 3%.
O aumento da inflação do PCE tem sido gradual.
O aumento da inflação do PCE para 3% não deve ser surpreendente, dada a tendência constante de alta visível nos dados. Wall Street, no entanto, ignorou em grande parte os dados que estavam em linha com ou abaixo das expectativas durante algum tempo, mesmo que eles sinalizassem uma pressão crescente sobre os preços. O mercado reduziu ligeiramente as suas previsões para cortes nas taxas de juro nos EUA, continuando a apostar em julho como a próxima janela. No entanto, podemos esperar um endurecimento da retórica hawkish da Fed, especialmente após as atas do FOMC indicarem que cortar as taxas com o PCE em 3% sugeriria uma falta de determinação na luta contra a inflação.
As probabilidades implícitas de corte nas taxas permanecem praticamente as mesmas, com o primeiro corte previsto para julho.
O perigo dos gastos «persistentes»
A natureza «persistente» da inflação nos EUA também é evidente na estrutura do relatório PCE. Os maiores aumentos foram registados nos setores «não discricionários» — saúde, habitação, serviços públicos e seguros —, que são mais difíceis de controlar através de taxas de juro mais elevadas. Por outro lado, a queda visível nos gastos com bens sugere que os consumidores estão a ser «pressionados» pelo aumento do custo de vida, levando-os a abdicar de compras discricionárias.
Conclusão: A economia está a ter sucesso «apesar de Trump»?
A totalidade dos dados sugere que o setor privado e os consumidores dos EUA continuam resilientes, apesar da turbulência política e da troca de acusações em torno do encerramento do governo.
Além disso, a estagnação das exportações líquidas expõe um facto oculto pela agenda protecionista da Casa Branca: as cadeias de abastecimento globais e as capacidades de produção não podem ser transferidas para os EUA da noite para o dia. Após a volatilidade causada pelo armazenamento em massa de inventário antes das tarifas, as estruturas comerciais devem estabilizar gradualmente. No entanto, o crescimento regular no valor das importações significa simplesmente que os americanos continuam a comprar os mesmos produtos — apenas estão a pagar um preço mais alto por eles.
