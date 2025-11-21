Hoje promete ser um dia excepcionalmente movimentado para os mercados financeiros, com um calendário económico repleto de lançamentos e eventos importantes. Os mercados receberão dados preliminares das economias europeias mais importantes, incluindo o PMI para a indústria e os serviços, que indicarão o ritmo da atividade económica em toda a região. Nos Estados Unidos, também serão divulgadas publicações significativas, incluindo o relatório da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor. Além disso, discursos de importantes decisores políticos, incluindo representantes da FED, do BCE e do SNB, podem ter um impacto notável nos mercados cambiais e acionistas. Este é um dia em que todos os indicadores e todas as declarações podem desencadear reações do mercado, tornando essencial acompanhar os eventos de perto. Calendário Económico de Hoje (CET) 08:00 – Reino Unido Vendas a Retalho – Outubro: real –1,1% m/m (previsão 0,0%, anterior 0,7%) Vendas a Retalho – Outubro: real 0,2% a/a (anterior 1%) 08:45 – França Índice de confiança empresarial – novembro: previsão 100 (anterior 101) 09:00 – Zona euro Discurso do membro do Conselho do BCE, Luis de Guindos 09:15 – França PMI preliminar do setor industrial – novembro: previsão 49 (anterior 48,8) PMI preliminar dos serviços – novembro: previsão 48,5 (anterior 48) 09:30 – Alemanha PMI preliminar da indústria transformadora – novembro: previsão 49,8 (anterior 49,6) PMI preliminar dos serviços – novembro: previsão 54 (anterior 54,6) 09:30 – Zona euro Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde 10:00 – Polónia Sentimento económico – novembro 10:00 – Zona euro PMI preliminar do setor manufatureiro – novembro: previsão 50,1 (anterior 50) PMI preliminar do setor de serviços – novembro: previsão 52,9 (anterior 53) 10:30 – Reino Unido PMI preliminar de manufatura – novembro: previsão 49,3 (anterior 49,7) PMI preliminar de serviços – novembro: previsão 52 (anterior 52,3) 13:30 – EUA Discurso do presidente do Fed de Nova Iorque, John Williams 13:40 – Suíça Discurso do presidente do SNB, Martin Schlegel 14:00 – Alemanha Discurso do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel 14:30 – Canadá Vendas a retalho – setembro: previsão –0,7% m/m (anterior 1%) Vendas a retalho ex-automóveis – setembro: previsão –0,6% m/m (anterior 0,7%) Índice de preços de casas novas – outubro: previsão 0,0% (anterior –0,2%) 14:30 – EUA Discurso do membro do Conselho do Fed, Michael S. Barr 14:45 – EUA Discurso do membro do Conselho do Fed, Philip Jefferson 15:00 – EUA Discurso da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan 15:45 – EUA PMI preliminar da indústria – novembro: previsão 52 (anterior 52,5) PMI preliminar dos serviços – novembro: previsão 54,6 (anterior 54,8) 16:00 – EUA Relatório da Universidade de Michigan – novembro: Índice de confiança do consumidor: previsão 50,3 (anterior 53,6)

Expectativas de inflação de curto prazo: previsão 4,7 (anterior 4,6)

Expectativas de inflação de longo prazo: previsão 3,6 (anterior 3,9) 19:00 – EUA Contagem de plataformas – semanal: 418 (anterior 417)

