Calendário económico: Vendas a retalho nos EUA em destaque

Os mercados reagiram positivamente ao adiamento das famosas “tarifas sobre tudo” do Presidente Donald Trump, que, ainda no início de fevereiro, tinham suscitado preocupações extremas sobre o futuro do comércio internacional. Inicialmente rigorosas e sem excepções, estas tarifas são agora vistas por muitos analistas como uma mera ameaça passageira, à medida que as expectativas em relação às decisões da administração dos EUA se suavizam. Os detalhes para as chamadas tarifas retaliatórias deverá ser apresentado a Trump no início de abril, enquanto as tarifas gerais sobre o aço e o alumínio estão previstas para meados de março.

A volatilidade do mercado de sexta-feira será impulsionada principalmente pelos dados dos Estados Unidos. Os investidores acompanharão de perto as vendas a retalho, a produção industrial e os preços do comércio externo, que são cruciais no contexto das crescentes preocupações com a inflação e os planos económicos de Donald Trump.

Principais dados económicos divulgados (GMT):

07:30 AM GMT, Suica - Dados da inflacao para janeiro:

PPI: real 0.1% MoM; previsao 0.1% MoM; anterior 0.0% MoM;

PPI: real -0.3% YoY; anterior -0.9% YoY;

08:00 AM GMT, Espanha - Dados da Inflação para janeiro:

IPC espanhol: previsão de 0,2% MoM; anterior 0,5% MoM;

IPC espanhol: previsão de 3,0% A / A; anterior 2,8% A / A;

IHPC espanhol: previsão -0,1% MoM; anterior 0,4% MoM;

IHPC espanhol: previsão 2,9% A.A.; anterior 2,8% A.A;

IPC subjacente: previsão 2,4% A / A; anterior 2,6% A / A;

09:00, Polónia - Dados finais da inflação de janeiro:

Índice IPC: Anterior 4,7% y/y

Índice IPC: Anterior 0.0% m/m

10:00, China - Novos empréstimos para janeiro:

Previsão 770.0B; Anterior 990.0B

10:00, Zona Euro - Dados do Mercado de Trabalho:

Variação do emprego (Q4): Previsão 0,8% y/y; Anterior 1,0% y/y

Variação do Emprego (q/q) (4ºT): Previsão 0,1%; Anterior 0,2%

Emprego total (4T): Anterior 169.112,9K

10:00, Zona Euro - Dados do PIB (Revisão):

PIB (4º TRIMESTRE): Previsão 0,9% y/y; Anterior 0,9% y/y

PIB (q/q) (4T): Previsão 0,0%; Anterior 0,4%

13:30, Canadá - Dados das vendas de dezembro:

Vendas grossistas: Previsão 0,1% m/m; Anterior -0,2% m/m

Vendas de veículos novos: Anterior 160.9K m/m

Vendas Industriais: Previsão 0,6% m/m; Anterior 0,8% m/m

13:30, Estados Unidos - Dados das vendas a retalho de janeiro:

Vendas a retalho: Anterior 3.92% y/y

Vendas a retalho: Previsão -0,2% m/m; Anterior 0,4% m/m

Vendas a retalho, excluindo gasolina e automóveis: Anterior 0,3% m/m

Vendas a retalho principais: Previsão 0,3% m/m; Anterior 0,4% m/m

13:30, Estados Unidos - Balança Comercial de janeiro:

Índice de Preços de Importação: Previsão 0,4% m/m; Anterior 0,1% m/m

Índice de Preços de Exportação: Previsão 0,3% m/m; Anterior 0,3% m/m

14:15, Estados Unidos - Produção Industrial de janeiro:

Produção Industrial: Anterior 0,55% y/y

Produção Industrial: Previsão 0,3% m/m; Anterior 0,9% m/m

Produção Industrial: Previsão 0,1% m/m; Anterior 0,6% m/m

15:00, Estados Unidos - Dados de inventário:

Inventários de retalho, excluindo automóveis (dezembro): Previsão 0,2%; Anterior 0,5%

Inventários de Empresas (dezembro): Previsão 0,0% m/m; Anterior 0,1% m/m

18:00, Estados Unidos - Dados do PIB: