Calendário económico: Vendas de retalho no Canadá e Dados da Univ. Michigan nos EUA

Principais conclusões O calendário macro de sexta-feira centrar-se-á nos dados das vendas a retalho do Canadá e nos dados da UoM dos EUA.

No entanto, para além disso, a sessão de hoje não contará com quaisquer lançamentos macroeconómicos importantes.

Por esta razão, a atenção dos investidores pode voltar-se para potenciais informações empresariais.

Os futuros apontam para uma abertura em alta esta sexta-feira com os índices na Europa e nos EUA em destaque. O DE40 está atualmente a subir quase 0,81%, enquanto o US100 está a subir 0,5%. Os aumentos são o resultado de ganhos contínuos após os dados mais baixos do IPC de ontem dos EUA, mas também reflectem a receção relativamente dovish da decisão de hoje do BoJ. A este respeito, vale a pena notar que os banqueiros não mencionaram na sua declaração o processo anunciado em setembro para começar a reduzir o balanço do banco através da revenda das suas participações em ETF. Os relatórios de setembro indicavam que este processo teria início no princípio de 2026. Como resultado, o índice japonês JP225 está a subir 0,95% hoje. O que deve ter em atenção durante a sessão de hoje (hora CET)? 14:30, Canadá - Dados das vendas a retalho para outubro: Vendas a retalho: previsão 0.0% m/m; anterior -0.7% m/m 14:30, Canadá - Dados de vendas no varejo para outubro: Vendas no varejo: previsão 0,0% m/m; resultado anterior 0,2% m/m; 16:00, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para dezembro: Expectativas do consumidor em Michigan: previsão 55,0; anterior 55,0;

Sentimento do consumidor em Michigan: previsão 53,5; resultado anterior 53,3;

Previsão da inflação a 5 anos: previsão de 3,2%; anterior 3,2%;

Previsão da inflação para o próximo ano: previsão de 4,1%; valor anterior 4,1%;

