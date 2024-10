Celsius Holdings sobe mais de 12%📈

A Associação Nacional de Lojas de Conveniência (NACS) apresentou o preço das ações da Celsius Holdings (CELH.US), que subiu mais de 12% para o seu nível mais elevado em mais de três semanas.

O preço das acções da Celsius Holdings subiu mais de 12% hoje. Apesar da quebra do limite superior da forte tendência de baixa em que a empresa se encontra desde maio deste ano, uma interrupção da tendência ainda não pode ser confirmada. O primeiro sinal importante da interrupção da tendência descendente será a consolidação do preço das acções acima do nível de 35,9 dólares, definido pelo último pico local. Uma consolidação da recuperação seria uma saída acima do valor da média móvel exponencial para as últimas 50 sessões (EMA50 - linha azul escura no gráfico). Fonte: xStation

Os relatórios da convenção (realizada de 8 a 10 de outubro) indicam que os retalhistas e os proprietários de lojas de conveniência estão positivos em relação às perspectivas para 2025. Em particular, apontam para um potencial aumento das vendas. O aumento do interesse dos clientes por estas lojas será provavelmente muito benéfico do ponto de vista dos fabricantes de bebidas energéticas, cujas vendas provêm maioritariamente deste canal.

A Celsius Holdings ainda está atrás dos líderes de mercado, mas com um potencial aumento de preços (a decisão semelhante à da Monster Beverage no mercado dos EUA), a empresa tem uma hipótese de melhorar a sua posição financeira em 2025. Para já, no entanto, apesar dos fortes descontos registados desde o início do ano, os indicadores apontam para uma maior sobrevalorização da Celsius Holdings face à Monster Beverage. Numa base P/E a prazo, a Celsius está atualmente a ser negociada a mais de 1,7 vezes o valor da Monster.