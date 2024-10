⚡Índices chineses voltam a subir, após o PBoC ter anunciado mais estímulos à economia📈 O índice Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI Index) da China está em destaque esta sessão, com os futuros a subirem quase 4,4%, apoiado pelos comentários durante a conferência de imprensa em Pequim. O Banco Popular da China, após um dececionante período de nove meses de 2024, parece mais determinado a estimular o mercado de ações e a economia doméstica. O índice Hang Seng encontrava-se num ponto de estagnação problemático desde o início da primavera, tendo apagado em grande parte os ganhos de janeiro e fevereiro. No entanto, o otimismo regressou e o CHN.cash está próximo dos máximos deste ano, tendo tido 4 sessões de subida consecutivas. O Banco Popular da China (PBoC) vai decidir reduzir as taxas de juro para relançar o crescimento económico interno, que abrandou muito nos últimos meses, projectando um menor consumo e pessimismo no mercado bolsista;

O Governador do Banco Popular da China, Gongsheng, anunciou numa conferência de imprensa que, “num futuro próximo”, a taxa de reserva obrigatória será reduzida em 0,5 pontos percentuais na China, a fim de proporcionar liquidez adicional ao mercado financeiro (cerca de 1 bilião de yuan). A taxa semanal de acordos de recompra também vai baixar

O banco irá também baixar a taxa de juro das hipotecas existentes e unificar os rácios das contribuições para o pagamento da entrada das hipotecas. Espera-se que este tratamento evite uma deterioração do sector imobiliário. 77 das 82 empresas cotadas no Hang Seng subiram;

Os ganhos de hoje foram dominados pelo sector financeiro e pelas ações de promotores imobiliários; no entanto, as empresas tecnológicas e de comércio eletrónico, como a Alibaba (BABA.US), a Pinduoduo (PDD.US) e a cadeia de restaurantes Yum China (YUM.US) - disponíveis como ADR dos EUA - também subiram. O “estímulo ao mercado bolsista” da China A China vai criar um mecanismo de swap que permitirá aos corretores, fundos de investimento e seguradoras utilizar o financiamento do banco central. A dimensão inicial do programa será limitada a 500 mil milhões de yuan (mais de 70 mil milhões de dólares), mas poderá ser alargada no futuro, de acordo com um comentário do PBoC.

As autoridades reguladoras das bolsas de valores iniciarão um procedimento de análise das fusões e aquisições (M&A) entre as empresas cotadas, exigindo que as que negoceiam abaixo do valor contabilístico apresentem planos para aumentar a capitalização e criar valor para os acionistas; Wu Qing, presidente da Comissão Reguladora dos Valores Mobiliários da China, comentou a questão.

Será também criado um programa especial de empréstimos para proporcionar às empresas cotadas e aos principais acionistas o acesso a empréstimos bancários para a recompra de ações e o aumento das participações nas empresas. Os gestores de ativos sediados em Xangai indicaram que as descidas das taxas da Fed permitirão ao país flexibilizar ainda mais a política monetária, e é muito possível que Pequim implemente outros programas. Ainda assim, é importante recordar que este não é o primeiro pacote de estímulos (embora seja bom que desta vez todas as medidas tenham sido anunciadas numa única conferência). Os programas anteriores incluíram a compra direta pelo Estado de ações de bancos e de fundos negociados em bolsa (ETF) e a flexibilização das restrições à compra de casas nas principais áreas metropolitanas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app CHN.cash (intervalo D1) O índice conseguiu quebrar todas as médias móveis e neste momento os compradores aproximam-se da marca dos 6800 - 7000 pontos, que coincide com uma importante zona de resistência. Fonte: xStation5 Impulso do crédito na China (azul) e preços do cobre (verde). Fonte: Bloomberg Finance L.P.

