CHN.cash sobe 2,5% 📈As ações chinesas beneficiam das observações do Citi

O mercado bolsista chinês está novamente a atrair a atenção dos investidores globais, registando fortes ganhos impulsionados pelo otimismo em torno do setor tecnológico e pelo apoio do governo à inovação. Nos últimos dias, o índice MSCI China subiu 4,3%, o que representa o seu melhor desempenho desde o congresso do Partido Comunista Chinês em 2018. Um aumento dos fluxos de capital para as empresas chinesas cotadas em Hong Kong resultou em volumes de negociação sem precedentes.

Uma história de crescimento

De acordo com os dados da Wind Information, as compras líquidas de ações por parte de investidores da China continental atingiram ontem 29,62 mil milhões de HKD (3,81 mil milhões de USD), o valor mais elevado desde o lançamento dos programas Shanghai Connect e Shenzhen Connect. Os investidores mostraram particular interesse em gigantes tecnológicos como a Alibaba e a Tencent, que não estão disponíveis nas bolsas da China continental.

A recente recuperação das ações chinesas deve-se, em grande parte, aos compromissos assumidos pelo Governo no sentido de intensificar o apoio ao setor tecnológico. Pequim anunciou um aumento das despesas com a inteligência artificial e as tecnologias de ponta, o que aumentou a confiança dos investidores. Além disso, a decisão de aumentar o défice orçamental para 4% do PIB, incluindo o alargamento dos programas de subsídios ao consumo, constituiu outro estímulo para o mercado.

Os analistas do Citi observaram ontem que, apesar dos riscos relacionados com as tarifas dos EUA, as ações tecnológicas chinesas continuam a ser uma alternativa de investimento atraente. Por conseguinte, o Citigroup elevou a classificação das ações chinesas, em particular do índice Hang Seng China Enterprises, para "overweight", enquanto baixou a classificação do mercado dos EUA para "neutral".

China - ainda subvalorizada?

Apesar do recente aumento, os analistas argumentam que as ações chinesas continuam relativamente subvalorizadas em comparação com os mercados ocidentais. Os investidores estão a procurar alternativas ao mercado de ações dos Estados Unidos, deslocando o seu foco para a Ásia, em particular para a China e Hong Kong. A avaliação do Citi sugere que as baixas valorizações e as mudanças de política que podem estimular o consumo tornam a China um mercado atrativo.

A IA continua a ser um forte impulsionador do sentimento. Após a descoberta da IA DeepSeek, o modelo Hunyuan da Tencent e o QwQ-32B da Alibaba reforçam ainda mais a liderança tecnológica da China. Espera-se que as empresas dos setores da tecnologia, do comércio eletrónico (Alibaba), da restauração (Yum China) e do turismo beneficiem da recuperação económica da China nos próximos trimestres. Os investidores consideram cada vez mais a China como uma alternativa viável a outros mercados emergentes. A questão principal continua a ser se o atual mercado em alta marca o início de uma tendência ascendente de longo prazo ou se se trata apenas de uma reação de curto prazo aos estímulos governamentais.

CHN.cash (D1)

Olhando para o índice CHN.cash, vemos que este permanece dentro de um canal de preços ascendente, sendo atualmente negociado perto da sua faixa superior. Um sinal positivo é que a correção de Wall Street não conseguiu diminuir o otimismo em relação às ações chinesas. A questão principal é se uma potencial recuperação das ações dos EUA irá redirecionar o capital da China para os índices americanos.

No entanto, dada a melhoria dos fundamentos que sustentam o mercado chinês em alta e a possibilidade de uma cimeira Xi-Trump em junho de 2025, o índice parece estar a resistir à pressão a curto prazo e a manter firmemente a sua tendência ascendente.

Fonte: xStation5