Coca-Cola regista um aumento das receitas e volta a crescer em termos de volume de vendas nos principais segmentos 📊

A Coca-Cola (KO.US) divulgou hoje os seus resultados do 4T24. Um dos maiores produtores de refrigerantes quebrou a série negativa do trimestre anterior ao reportar uma recuperação nos volumes de vendas. Além disso, os resultados contrastam com o relatório da PepsiCo da semana passada, que foi recebido com mais cautela pelos investidores.

As ações da Coca-Cola estão a subir mais de 3% no pré-mercado. Fonte: xStation

Ao nível das receitas, apesar de uma tendência contínua de queda no trimestre, a empresa registou melhores resultados do que no ano passado, superando as dificuldades do trimestre anterior. Além disso, no 4T24, o volume de vendas aumentou 2% em relação ao ano anterior.

Este facto é particularmente significativo para os investidores, dada a diminuição do volume no trimestre anterior. A recuperação da força do mercado - especialmente entre os consumidores norte-americanos - será fundamental para manter o ritmo de crescimento da empresa nos próximos trimestres.

A empresa também melhorou a sua rentabilidade, com uma margem operacional de 24% (em comparação com 23,1% no ano anterior). Embora factores externos, como as flutuações cambiais, tenham tido impacto na margem operacional no quarto trimestre, o forte crescimento orgânico das vendas de 14% (em comparação com os 7,2% previstos) desempenhou um papel importante no apoio à rentabilidade.

Desta vez, o efeito preço/mix - que representa o impacto do mix de produtos e das alterações de preços nas receitas - foi ainda mais pronunciado. Ele ficou em 9% no 4T, em comparação com a previsão de 6,7%.

Para 2025, a empresa espera um crescimento ajustado do EPS de 2-3% e um crescimento orgânico da receita de 5-6%, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 7%. Apesar desta pequena desvantagem, a Coca-Cola apresentou resultados financeiros sólidos e aliviou algumas preocupações sobre as condições de mercado que se tinham acumulado entre os investidores na sequência do relatório de resultados anterior.

RESULTADOS DO 4T24:

EPS ajustado: $0,55 (previsão: $0,52)

$0,55 (previsão: $0,52) Receita operacional ajustada: US$ 11,5 mil milhões (previsão: US$ 10,67 mil milhões )

US$ 11,5 mil milhões (previsão: US$ 10,67 mil milhões ) Crescimento orgânico ajustado da receita: +14% (previsão: +7,24%)

+14% (previsão: +7,24%) Preço/mix: +9% (previsão: +6,71%)

+9% (previsão: +6,71%) Mudança nas vendas de concentrados: +5% (previsão: +0,56%)

+5% (previsão: +0,56%) Volume de caixas unitárias: +2% (previsão: -0,21%) Volume unitário de caixas para nutrição, sumos, lacticínios e bebidas à base de plantas: -1% Volume unitário de caixas para refrigerantes com gás: +2% Volume unitário de caixas para água, bebidas desportivas, café e chá: +2%

+2% (previsão: -0,21%) Margem operacional: 24% (vs. 23,1% um ano antes); previsão: 22%

PERSPECTIVAS PARA O ANO INTEIRO: