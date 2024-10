Commodity Wrap - Petróleo WTI, Gás Natural, Ouro, Café (17.09.2024)

Petróleo O petróleo está claramente se recuperando. No caso do petróleo WTI, trata-se de uma recuperação de uma baixa de US $ 65 por barril para um nível de US $ 70 por barril. O próximo nível de resistência importante é de cerca de $71,5 por barril, as baixas locais do início e do final de agosto

A EIA está a cortar a sua previsão para o petróleo bruto WTI para 78,8 em 2024, uma queda de US $ 1,41 em relação à sua previsão anterior. Para 2025, por outro lado, a EIA está a apontar para um preço de $79,53 por barril, um corte de $1,58 em relação à sua previsão.

A EIA espera que os inventários diminuam em média 0,9 milhões de barris por dia no terceiro trimestre deste ano, e 1,0 milhões de barris por dia no quarto trimestre. A EIA previa uma redução das existências, mesmo antes da decisão da OPEP+ de adiar um aumento da produção

De acordo com as estimativas da EIA, a produção da Líbia desceu para cerca de 0,4 milhões de brk por dia, contra uma média de 1,1 milhões de brk por dia no primeiro semestre deste ano

A EIA indica que a produção de petróleo atingirá 13,3 milhões de brk por dia até ao final do ano, aumentando para 13,7 milhões de brk por dia no próximo ano

A EIA também está a aumentar a sua previsão de procura para este ano em 180 kbd para 103,08 milhões de brk por dia, enquanto no próximo ano está a aumentá-la em 100 kbd para 104,6 milhões de brk por dia

As posições especulativas líquidas nos futuros do petróleo bruto Brent caíram para níveis negativos pela primeira vez desde que os dados foram publicados em 2011

Os inventários de petróleo bruto pararam essencialmente de cair, de acordo com a sazonalidade. Isto pode agora causar potenciais sinais de fraqueza se os inventários crescerem mais do que no ano passado ou do que a sazonalidade de 5 anos

Vale a pena notar que tivemos um sinal de sobrevenda de curto prazo no petróleo, que foi associado a uma queda de preço abaixo de 2 vezes o desvio padrão da média de 1 ano. Em contrapartida, o preço do petróleo está atualmente em linha com a média de 5 anos. Não se registaram sinais recentes, mas houve vários saltos em 2011-2013

Voltamos a assistir a um claro aumento do backwardation, que já ultrapassa 1 dólar no caso do WTI. No caso do petróleo Brent, não estamos a assistir a um aumento tão forte do backwardation

O crack spread do petróleo WTI continua a descer, enquanto o petróleo WTI está a recuperar. Se os inventários de petróleo continuarem a diminuir, então o crack spread deverá recuperar. Por outro lado, isso poderia sinalizar uma recuperação prematura do petróleo WTI. Este grande spread de crack também está relacionado com o rollover que terá lugar após a sessão de hoje. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app As posições sobre o petróleo Brent tornaram-se negativas pela primeira vez desde 2011. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Os inventários de petróleo bruto estão atualmente num mínimo de 5 anos. O comportamento atual em relação às médias e níveis de há um ano atrás será importante. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB No petróleo, tivemos um sinal de sobrevenda de curto prazo, baseado no desvio da média de 1 ano. Também temos esses sinais, olhando para a média de 5 anos e o comportamento dos preços de 2011-2013. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Vemos um claro aumento na retardação do petróleo bruto WTI, o que mais uma vez pode sugerir uma condição de sobrecompra de curto prazo. Ao mesmo tempo, no entanto, vale a pena lembrar que isso ocorreu pouco antes do rollover dos contratos. No entanto, a curva de futuros mantém-se em extrema retrogradação até janeiro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O crack spread não justifica uma recuperação dos preços do petróleo WTI. No entanto, o comportamento dos stocks de petróleo também pode levar a uma recuperação do crack spread. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Estamos vendo uma série de sinais mistos para o petróleo WTI e Brent. No entanto, o comportamento atual do preço do petróleo WTI pode sugerir uma tentativa de recuperação para o nível de $71,5 por barril. Um aumento acima deste nível indicaria uma possível quebra da tendência de baixa. Fonte: xStation5 NATGAS O preenchimento de armazenamento na Europa está acima do nível de 93%. Isto indica um elevado nível de segurança antes da época de aquecimento

Os inventários dos EUA estão cerca de 10% acima da média de 5 anos, mas já estão abaixo do pico de 5 anos.

O crescimento relativamente baixo das existências de gás nas últimas semanas significa que será possível atingir a média de 5 anos antes do início da época de aquecimento.

Os inventários situam-se atualmente em 3387 bcf, enquanto o pico sazonal de 5 anos é de cerca de 3700 bcf

Os inventários comparativos sugerem que os preços do gás deveriam ser agora mais elevados. No entanto, isso também será impulsionado pela estrutura de prazo do próprio gás. Os preços do gás em janeiro deverão situar-se em $3,3/MMBTU, com base no atual preço à vista

Atualmente, o consumo de gás mantém-se acima do padrão. Por outro lado, a produção de gás está claramente abaixo dos picos locais deste ano, resultando em aumentos de estoque menores do que o padrão O consumo de gás é superior ao normal. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Gas inventories are growing slightly slower than the average, due to higher consumption and lower production. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Os aumentos das existências de gás nas últimas semanas foram visivelmente inferiores ao que a sazonalidade sugeriria. Este facto sugere que a pressão ascendente sobre os preços do gás deverá continuar. Fonte: Bloomberg Finance LP, XT O contango, na perspetiva dos contratos de outubro e janeiro, diminuiu 13% numa base mensal. Hoje, após a sessão, estamos perante um rollover do contrato de outubro para o contrato de novembro. Este rollover será de cerca de 10% e levará a um preço próximo de $2,65/MMBTU. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O gás está atualmente a testar a média de 100 períodos. Naturalmente, vale a pena ter em mente o rollover, que terá lugar hoje após a sessão e será de cerca de 10%. O pico provavelmente levará a um teste da gama da formação oRGR. Outra coisa que vale a pena notar é o enorme intervalo. No ano passado, o gap de setembro não foi fechado até dezembro, enquanto o gap de outubro não foi fechado até novembro. Fonte: xStation5 OURO O ouro resiste à sazonalidade e ganha fortemente antes da decisão da Fed sobre a taxa de juro; o metal precioso testa a proximidade dos $2585 por onça

A dinâmica máxima do ouro nos últimos 5 anos sugere uma consolidação nos próximos 2 meses. O comportamento médio indica que um potencial fundo pode estar próximo

Por outro lado, o ouro comporta-se mais como uma sazonalidade de longo prazo, em vez de uma sazonalidade de 5 ou 10 anos. Vale a pena mencionar que nos últimos 5-10 anos tivemos apenas um ciclo de cortes nas taxas de juro

O comportamento do ouro após o primeiro corte nas poucas sessões seguintes é difícil de ler, mas a longo prazo o ouro ganha normalmente após o primeiro corte

No entanto, vale a pena notar que nos últimos tempos o ouro nem sempre se tem comportado de forma normalizada De acordo com a sazonalidade de 5 anos, o ouro está perto de um potencial fundo médio, enquanto o comportamento máximo dos últimos 5 anos sugere consolidação. Fonte: xStation5

A sazonalidade média de 5 anos sugere um fundo a curto prazo. A sazonalidade de 10 anos sugere que um fundo pode não ocorrer até 4-6 semanas a partir de agora. Em contraste, o comportamento atual do ouro assemelha-se mais ao comportamento médio das últimas décadas (desde o lançamento dos preços do ouro). Se o ouro se comportar de forma semelhante, então o pico local seria no início de novembro. Isto coincide com as eleições presidenciais nos EUA. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O ouro está atualmente a testar um lugar importante na forma do limite superior do canal de tendência ascendente. Se o teste foi o início de uma correção, um lugar importante de apoio poderia ser em torno de $2535 por onça. Fonte: xStation5 Café Os recentes aumentos de preços do café são novamente desencadeados por preocupações com o clima

O preço do Robusta atingiu o seu nível mais alto desde 2008, quando os contratos de café começaram a ser negociados. O Arábica, por outro lado, atingiu 260 cêntimos por libra, quebrando os recentes picos locais e marcando os preços mais altos desde 2011.

O preço do Robusta subiu mais de 90% este ano, o que é atribuído a uma forte escassez deste café. O crescimento do preço do Arábica foi de cerca de 40% este ano.

O Brasil está atualmente a atravessar uma das piores secas dos últimos anos, criando uma incerteza considerável quanto à colheita de café do próximo ano

As más condições de produção estão a ocorrer principalmente na região de Minas Gerais, que é responsável pela produção de Arábica

Mesmo as chuvas esperadas para outubro podem não ser suficientes para levar a um aumento dos frutos de café

No Vietname, o tufão Yagi levou à destruição de muitos cafeeiros e provocou inundações pouco antes da colheita. O Vietname é o maior produtor de Robusta

O La Nina, que está a ocorrer atualmente, provoca uma seca considerável no Brasil e chuvas excessivas no Vietname. Ambas as situações não são propícias ao cultivo do café

As existências de café da ICE têm vindo a aumentar moderadamente desde junho, mas não ultrapassaram os picos locais registados no início de 2023. As existências continuam a ser cerca de 35% inferiores às de 2011 (que foi o mínimo local das existências) e cerca de 85% inferiores ao pico de 2004.

O café limitou os ganhos após uma sessão forte no início da semana, mas a continuação dos problemas climáticos no Brasil e no Vietname poderá levar a uma revisão das previsões de colheita para a época de 2024/2025. Pode ser que o excedente considerável previsto seja totalmente reduzido. Fonte: xStation5 Atualmente, espera-se que tenhamos um considerável excesso de oferta na temporada 2024/2025, devido à expetativa de uma recuperação considerável da produção no Brasil. Por outro lado, existe uma boa possibilidade de revisão dessas previsões e também de redução das perspetivas de produção no Vietname. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.