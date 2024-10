Como podemos ver a entrada do OpenAI em bolsa

Desde o lançamento do ChatGPT, o mesmo tem sido utilizado por milhares de pessoas todos os dias em diversas áreas. Esta ferramenta tem facilitado o quotidiano das pessoas devido às suas funcionalidades. Isto proporcionou haver ganhos de produtividade para as empresas e para as pessoas de forma individual.

Nesta altura, o proprietário da aplicação quer tornar o capital da empresa público, planeando lançar o seu IPO em 2025.

Isto proporciona oportunidades de investimento, dado que finalmente os investidores/traders podem participar no capital da empresa. Este IPO poderá resultar numa valorização considerável, aumentar a visibilidade e a credibilidade da empresa, mas também trazer pressão por resultados financeiros transparentes e melhores. A OpenAI destaca-se no desenvolvimento de modelos avançados, como o ChatGPT, e tem uma valorização elevada. Atualmente, a Forbes estima que o valor da OpenAI é cerca de 157 mil milhões de dólares, portanto a entrada em bolsa poderia levar a empresa a crescer para patamares dos biliões (trilião em numeração americana), caso as suas operações continuem a crescer de forma exponencial.

Este IPO deverá ter impacto nos seus competidores como a Google e a Microsoft. No entanto, a Microsoft detém 49% da empresa. Contudo, visto que a OpenAI tem sido pioneira e mais usada fonte de utilização da inteligência artificial, as outras empresas como a Google, apesar dos custos de computação e investimento, têm tentado direcionar os seus esforços para a sua inovação e reforço da sua posição no mercado.

A Google integra IA em produtos como a pesquisa e Google Assistant (Gemini (ex-BARD) da Google), atraindo investidores conservadores. A Microsoft foca na IA em plataformas como Azure e Office 365, com parcerias com a OpenAI. A Amazon utiliza IA em serviços de cloud e automação logística para otimizar operações.

Os IPOs são sempre muito aguardados pelos investidores, principalmente quando se trata de uma empresa tão mediática e com tantos utilizadores e potencial a nível mundial. Recordem-se que na sua abertura ao público em novembro de 2022 demorou apenas 5 dias para atingir 1 milhão de utilizadores, algo nunca visto anteriormente. Nesta altura o ChatGPT tem 100 milhões de utilizadores mensais, sendo o crescimento mais rápido de utilizadores da história.

Inteligência Artificial

O crescimento da OpenAI é impulsionado pela inovação em modelos de linguagem (machine-learning) e as suas aplicações em várias indústrias, desde a saúde até a educação. O apoio financeiro e parcerias estratégicas têm sido cruciais para a sua valorização, sublinhando a importância da tecnologia e da inovação num mundo em rápida mudança. A valorização da OpenAI e o crescimento do setor de inteligência artificial têm profundas implicações para o mercado financeiro. Em primeiro lugar, atraem investimentos, levando os investidores a reavaliar as suas carteiras/portfólios e a alocar mais recursos para empresas de tecnologia e IA, enquanto setores tradicionais podem perder relevância. Além disso, o sucesso da OpenAI ajusta as expectativas de crescimento, aumentando as avaliações de outras empresas do setor, mesmo aquelas que ainda não têm lucros significativos.

Será que os investidores da Google ou da Microsoft vão preferir investir no ChatGPT?

A preferência dos investidores pela OpenAI (ou ChatGPT) em relação à Google ou Microsoft dependerá de vários fatores. O potencial de crescimento da OpenAI e a inovação em IA podem torná-la atraente, especialmente se os seus produtos se destacarem no mercado. No entanto, a Google e a Microsoft, como empresas estabelecidas com receitas estáveis, podem ser mais apelativas para investidores mais conservadores que procuram menor risco. Além disso, a OpenAI enfrenta desafios relacionados com a regulamentação e ética, mas o seu compromisso com o desenvolvimento responsável da IA pode fortalecer a sua posição no mercado. Esta valorização sinaliza uma nova era em que a inteligência artificial se torna um motor fundamental do crescimento económico e da transformação empresarial.

A reação do mercado à abertura de capital da OpenAI também será crucial; um lançamento bem-sucedido poderá aumentar o interesse dos investidores. Em geral, enquanto a OpenAI tem o potencial de atrair investimentos significativos, muitos investidores poderão ainda optar por diversificar ou manter-se com empresas estabelecidas.

Fig. 1 Gráfico do desempenho em bolsa da Microsoft e Google desde 2020

Fonte: Koyfin

Como podemos observar através da Figura 1, a Google tem ficado para trás nas valorizações em bolsa comparado com a Microsoft. A introdução do seu ChatBot como concorrente do ChatGPT não teve a mesma adesão, para além de que teve vários problemas no seu arranque. Em simultâneo, os investidores viram menos potencial de crescimento como um todo na empresa quando comparado com a Microsoft. Ainda assim, ambas as empresas continuam a apresentar grande potencial de crescimento na área da IA e têm colocado “esforço” para que esse desenvolvimento continue a crescer.

Fig. 2 Gráfico do desempenho em bolsa da Nvidia desde 2020

Fonte: Koyfin

A NVIDIA é especializada em hardware para IA, produzindo GPUs essenciais para treinamento de modelos para a IA. Além disso, podemos afirmar que a NVIDIA tem sido a principal beneficiada com o arranque veloz da OpenAI (como podemos verificar tanto na Figura 1 como na Figura 2). Neste momento, o hardware da NVIDIA é claramente o mais avançado do mercado o que tem proporcionado que todas as empresas que querem avançar com desenvolvimento da IA sejam “obrigadas” a comprar o hardware à NVIDIA.

O crescimento da NVIDIA é impressionante quer em valorização em bolsa quer em métricas financeiras. Vejamos que esta empresa foi a que mais cresceu dentro do Nasdaq100 em 2023, chegando mesmo a atingir a posição de empresa mais valiosa do mundo em meados de 2024.

Se olharmos para as métricas financeiras da NVIDIA vemos que a sua valorização está correlacionada. Fazendo uma comparação entre o 1º primeiro trimestre de 2023 e 1ª de 2024 podemos ver que:

As receitas da empresa cresceram 265.3%

Margem operacional, verificámos que passou de 20.8% para 61.6%

Margem de lucro, passou de 23,4% para 55.6%

EBITDA, passou de cerca de 1682 para 14 mil , uma mudança de 732%.

Capital próprio, subiu de cerca de 22 mil milhões para cerca de 43 mil milhões

Muitos investidores aproveitaram o investimento em inteligência artificial pela via dos ETFs. Os principais bancos de investimento formaram cabazes que compõem as principais empresas ligadas à inteligência artificial e dados, por forma a facilitar o investimento. Desta forma conseguimos investir em várias empresas desse setor aumentando a nossa diversificação e de forma fácil e com baixos custos de transação. Este ETF permite que os investidores participem de forma ativa na indústria da tecnologia e em especial na área da inteligência artificial.

Usando como exemplo o ETF XMLD.DE “Artificial Intelligente” visível na Figura 3, a valorização do ativo tem aumentado de forma significativa nos últimos dois anos, cerca de 70%, podendo ser considerado um indicador do desenvolvimento deste setor na indústria de tecnologia. Por isso, as empresas que estão a investir em inteligência artificial têm beneficiado desta onda.

Fig. 3 Gráfico do valor da unidade de participação de um ETF de Inteligência Artificial XMLD.DE desde a sua iniciação Fonte: xStation 5







Conclusão

Concluindo, a decisão da OpenAI de abrir o capital poderá ter um impacto significativo nas empresas de inteligência artificial, como a Google e a Microsoft. A especulação em torno do potencial da OpenAI e da sua valorização podem criar uma ameaça às funcionalidades da Google e da Microsoft. Investidores que acreditam no potencial da IA poderão ver esta abertura como uma oportunidade atrativa, aumentando o interesse na OpenAI. Verificando os números, claramente a NVIDIA foi a empresa que mais beneficiou da utilização de inteligência artificial como podemos ver pela grande discrepância entre os valores de 2023 e 2024, coincidindo com o ano em que o ChatGPT foi mais divulgado, tornando-se hoje a segunda empresa mais valiosa do mundo.

Assim, o ChatGPT foi um grande impulsionador para que a revolução tecnológica da inteligência artificial fosse colocada em prática. Esta revolução obrigou que os seus concorrentes como a Microsoft e a Google desenvolvessem novos sistemas de inteligência artificial.

Neste momento, não temos informação de qual será a valorização inicial do IPO, contudo, normalmente este tipo de empresas mais mediáticas têm a tendência para entrar com uma valorização acima do seu valor fundamental, o que pode levar a que as ações entrem no mercado sobrevalorizadas.

Ainda assim, como o ChatGPT teve um crescimento exponencial, o facto de o mercado ser dinâmico e imprevisível pode permitir que outra empresa surja com novas inovações e que ultrapasse de forma inesperada a sua tecnologia e, consequentemente, o seu crescimento.

Por fim, é importante realçar que este tipo de investimentos nem sempre são recomendados a todos os perfis de investidores, pois o risco é elevado devido à incerteza e especulação em torno do setor. Este é um setor relativamente recente e que está em constante mudança, sendo que as tendências atuais no mercado podem deslocar-se para outras apostas que ainda não foram exploradas.