Conferência de imprensa BCE (LIVE)

A conferência do BCE após a decisão sobre os juros tomada hoje está prestes a começar. Iremos apresentar-lhe os comentários mais importantes feitos pela Presidente Lagarde sobre a situação económica atual, as previsões futuras, etc. Pode assistir à conferência por si próprio aqui: Conferência de imprensa do Conselho do BCE - 18 de dezembro de 2025 Principais comentários: Os dados e as projeções mais recentes confirmam que a inflação deverá estabilizar nos 2% a médio prazo (2026: 1,9%, 2027: 1,8%, 2028: 2%). A revisão em alta das previsões foi influenciada pelas expectativas de uma descida mais lenta da inflação dos serviços.

Os indicadores prospectivos apontam para um abrandamento do crescimento dos salários.

As tensões comerciais abrandaram.

As perspectivas para a inflação continuam a ser mais incertas do que o habitual.

O crescimento económico na zona euro manteve-se resistente (0,3% em relação ao trimestre anterior), apoiado por um consumo privado e um investimento mais fortes. As exportações melhoraram, em especial no sector químico.

A atividade nos serviços aumentou, enquanto a produção industrial permaneceu essencialmente estável.

O mercado de trabalho mantém-se sólido, embora a procura de mão de obra tenha enfraquecido. O aumento dos rendimentos reais deverá apoiar o consumo, juntamente com uma descida da taxa de poupança, que se mantém atualmente nos níveis pós-COVID.

O investimento das empresas continua fraco, principalmente devido às actuais perturbações no comércio externo (ajustamento às tarifas). Resumo: Prevê-se que a inflação na zona euro estabilize em torno de 2% a médio prazo, tendo as previsões sido revistas em alta devido a uma descida mais lenta da inflação dos serviços. O crescimento económico mantém-se resistente, apoiado por um forte consumo e investimento privados, enquanto as exportações - especialmente no sector químico - melhoraram. O mercado de trabalho é sólido, mas a procura de mão de obra enfraqueceu e o investimento das empresas mantém-se moderado devido às perturbações decorrentes dos ajustamentos comerciais. O BCE decidiu, por unanimidade, manter as taxas de juro inalteradas, sublinhando que a política monetária continua a ser adequada num contexto de elevada incerteza, e os mercados consideram agora uma probabilidade de 40% de um aumento das taxas até março de 2027. Os riscos para a inflação e o crescimento persistem, com as tensões comerciais a atenuarem-se, mas o sentimento dos mercados financeiros é frágil e os potenciais choques podem ainda afetar a inflação e as condições financeiras.

