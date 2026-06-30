A economia do Reino Unido cresceu 0,9% em termos homólogos, segundo os dados mais recentes, ficando aquém tanto do valor anterior como das expectativas do mercado de 1,1%, enquanto o crescimento trimestral do PIB se manteve inalterado em 0,6%, em linha com as previsões. Na Alemanha, as vendas a retalho surpreenderam positivamente, registando um aumento de 1,1% em relação ao mês anterior e de 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando largamente as expectativas, enquanto os preços das importações aumentaram 0,7% em relação ao mês anterior, o excedente da balança corrente reduziu-se para 22,1 mil milhões de euros e o investimento empresarial cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior, em linha com as previsões. Dados do PIB do Reino Unido O PIB real do Reino Unido aumentou 0,6% em termos trimestrais no primeiro trimestre de 2026, confirmando a estimativa anterior e assinalando uma clara aceleração em relação ao crescimento revisto de 0,1% registado no quarto trimestre de 2025. A expansão foi generalizada, com os três principais setores a contribuírem positivamente. Os serviços foram o principal motor de crescimento, com um aumento de 0,8%, o que sugere que a atividade interna se manteve resiliente no início do ano.

O crescimento anual do PIB para 2025 foi revisto ligeiramente em baixa, passando de 1,4% para 1,3%, na sequência de um crescimento de 1,0% em 2024. As revisões foram relativamente pequenas e refletiram principalmente a atualização dos dados de origem e alterações nos ajustamentos sazonais.

O PIB real per capita aumentou 0,6% no primeiro trimestre e situou-se 0,7% acima do valor do ano anterior, apontando para uma melhoria modesta na produção económica por pessoa.

O panorama das famílias revelou-se menos positivo. O rendimento disponível real per capita das famílias diminuiu 0,8% no primeiro trimestre, revertendo parte do aumento de 1,2% observado no quarto trimestre de 2025, e a taxa de poupança das famílias também diminuiu, caindo 0,7 pontos percentuais para 8,9%, principalmente devido a uma contribuição mais fraca da poupança não destinada a pensões.

Em termos globais, os dados revelam que a economia do Reino Unido iniciou o ano de 2026 numa base mais sólida, apoiada principalmente pelo setor dos serviços. No entanto, a diminuição do rendimento das famílias e a redução da poupança sugerem que os consumidores poderão continuar sob pressão, apesar do melhor crescimento global do PIB. EURGBP Gráfico (D1) Fonte: xStation5 Fonte: ons.gov.uk Fonte: ons.gov.uk

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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