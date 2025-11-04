As criptomoedas continuam amplamente dependentes do sentimento do mercado de ações. De acordo com dados da Goldman Sachs, o desvio put-call no grupo das 7 Magníficas (as sete maiores empresas de tecnologia) inverteu pela primeira vez desde dezembro de 2024, o que significa que a volatilidade implícita das opções de compra (apostas em aumentos de preço) excedeu a das opções de venda (apostas em quedas). Esse fenómeno é raro e pode indicar que os investidores estão potencialmente sobreposicionados para novos ganhos no mercado de ações.

No entanto, as condições técnicas fracas (também visíveis na Ethereum) e o declínio do interesse nos fluxos de entrada de ETF à vista nos EUA estão, em certa medida, a minar a narrativa de uma forte recuperação no outono no mercado de criptomoedas. Como resultado, o mercado pode refletir cada vez mais o cenário de 2021, quando a primeira quinzena de novembro trouxe quedas acentuadas nas criptomoedas, desencadeando um mercado em baixa que durou até cerca de dezembro de 2022.

Bitcoin e Ethereum

Bitcoin (BTC)

Os principais níveis de suporte para o BTC continuam a ser a área psicológica de $100.000 e $94.000 (a retração de todo o avanço deste ano). Caso ambos os níveis sejam quebrados, podemos assumir cautelosamente que a tendência de alta do Bitcoin chegou ao fim. O preço atual está cerca de 6% abaixo do custo médio para detentores de curto prazo, o que indica tensão e potencial realização de perdas dentro desse grupo. Com base nas métricas de preço realizadas em todos os grupos de investidores, um potencial fundo do mercado em baixa provavelmente se formaria na faixa de $50.000 a $55.000. Por outro lado, se o Bitcoin encontrar um suporte sólido e retomar sua recuperação, uma quebra acima de $110.000 poderia abrir caminho para novos máximos históricos acima de $126.000.

Ethereum (ETH)

O Ethereum está atualmente sob pressão, mas com base nos impulsos históricos dos preços, podemos assumir cautelosamente que a geometria do mercado suporta pelo menos uma fase de consolidação após a recente queda. Historicamente, no entanto, quedas abaixo da MME de 200 dias quase sempre levaram a vendas mais profundas para o ETH do que a atual. Para manter uma tendência de alta, seria necessária uma rápida recuperação acima de $3.700. Caso contrário, uma pressão renovada poderia empurrar o preço de volta para $2.500, apagando o movimento de alta deste verão.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Fonte: Bloomberg Finane L.P. , XTB Research