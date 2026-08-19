Uma quebra acima dos 65 500 USD e da resistência-chave em torno da MME de 50 dias (linha laranja) poderá abrir caminho para cerca de 70 000 USD. Essa zona poderá tornar-se o principal campo de batalha entre compradores e vendedores, determinando potencialmente se o Bitcoin irá registar mais um forte impulso de baixa ou se o fundo do mercado em baixa deste ano já ficou para trás. Do lado negativo, a evolução dos preços continua a corroborar a opinião de que os 62 000 USD constituem uma importante zona de suporte.

O Bitcoin mantém-se em torno dos 64 000 USD, enquanto a mais recente tentativa de ultrapassar os 65 000 USD falhou, e os dados da cadeia de blocos apontam para um enfraquecimento da procura por parte dos compradores ativos. A principal zona de suporte situa-se em torno dos 62 000 USD, onde anteriormente foram transacionados mais de 2 milhões de BTC, e a perda desta área aumentaria o risco de uma descida para os 54 000 USD. Por outro lado, a diminuição do interesse em aberto, a par de um preço relativamente estável, sugere uma cobertura parcial de posições curtas, em vez de uma capitulação total do mercado. O panorama a curto prazo continua fraco, mas contrasta claramente com a adoção institucional e empresarial do Bitcoin, que continua a avançar.

Fonte: xStation5

Os fluxos para os ETFs de Bitcoin à vista continuam voláteis, mas as últimas sessões trouxeram uma melhoria clara. Após vários períodos de saídas, que por vezes excederam os 200 milhões de dólares por dia, os fluxos de entrada totais recuperaram para cerca de 186,4 milhões de dólares. O iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, continua a representar a maior parte dos fluxos positivos, com apoio adicional do fundo da Fidelity. A principal conclusão é que, apesar do sentimento mais fraco em torno da própria Bitcoin, a procura por ETFs não desapareceu e começou a recuperar novamente nos últimos dias. Isto enfraquece a narrativa de uma retirada institucional em grande escala do BTC.

Fonte: XTB Research

Os fluxos do ETF do Ethereum são significativamente menores do que os do Bitcoin, mas as últimas sessões também têm revelado uma melhoria. Os dados mais recentes indicam cerca de 68,7 milhões de dólares em entradas diárias, na sequência de aproximadamente 30 milhões de dólares na segunda-feira e de um período anterior marcado por fluxos mistos e saídas ocasionais. O ETF iShares Ethereum Trust representa a maior parte dos fluxos positivos, enquanto os restantes fundos desempenham um papel muito menor. É importante referir que, ao longo dos últimos meses, os fluxos positivos têm vindo a surgir cada vez com mais frequência durante várias sessões consecutivas, o que poderá indicar um regresso gradual do interesse no Ethereum após um início de agosto mais fraco. A escala continua a ser modesta, mas a direção dos fluxos é claramente mais construtiva do que era há algumas semanas.

Fonte: XTB Research

A procura de Bitcoin está a enfraquecer

A CryptoQuant, uma empresa especializada na análise de dados on-chain, destaca a média de 30 dias do volume de compra dos compradores (Taker Buy Volume) do Bitcoin, que caiu para níveis anteriormente observados em momentos importantes do ciclo. Uma descida neste indicador significa uma menor atividade por parte dos compradores agressivos e uma posição relativa mais forte para os vendedores. Isto não sinaliza automaticamente o início de uma grande onda de vendas. Valores semelhantes surgiram tanto durante fases de capitulação como de acumulação, mas um sinal mais credível de que se atingiu o fundo exigiria a estabilização do preço, a par de uma recuperação no volume de compras por «takers». Por enquanto, é preferível interpretá-lo como um sinal de esgotamento da atividade, em vez de uma confirmação de uma inversão de tendência.

Mais de 2 milhões de BTC mudaram de mãos na faixa dos 62 000/63 000 USD, criando uma grande concentração do custo de aquisição dos investidores. O Bitcoin tentou, sem sucesso, manter-se acima dos 65 000 USD. Ao mesmo tempo, o volume de negociação nas principais bolsas caiu cerca de 10% nas últimas 24 horas, o que significa que a recuperação não está a ser sustentada por uma nova procura particularmente forte. Se a zona entre os 62 000 e os 63 000 dólares se mantiver, o mercado poderá ainda entrar numa fase de estabilização. Se cair devido a uma pressão de venda crescente, a próxima área em destaque situa-se em torno dos 54 276 dólares.

Mais de 200 milhões de dólares em posições de criptomoedas foram liquidadas nas últimas 24 horas, na sua maioria posições longas. Ao mesmo tempo, o volume de posições em aberto do Bitcoin diminuiu cerca de 0,53%, o que, a par de um preço relativamente estável, pode indicar uma cobertura parcial de posições curtas. Isto ainda não significa que a procura forte tenha regressado. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas mantém-se em território de medo, enquanto as ações relacionadas com as criptomoedas também ficaram sob pressão: a Strategy registou uma queda superior a 5% ontem, enquanto a Bitmine Immersion Technologies perdeu cerca de 2,3%.

O problema do Bitcoin é apenas parcialmente macroeconómico

A Samsung Electronics e a SK Hynix registaram quedas superiores a 7% em Seul, o Kospi perdeu cerca de 6%, o MSCI Ásia-Pacífico recuou cerca de 2% e o índice asiático de semicondutores desceu mais de 3%. Um dia antes, o Índice de Semicondutores da Filadélfia registou uma queda de cerca de 5%. As obrigações podem ser ainda mais importantes. A taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 30 anos subiu para o seu nível mais elevado desde 2007, enquanto a taxa a 10 anos se manteve em cerca de 4,69%.

Um ambiente deste tipo aumenta o custo de capital e reduz a atratividade dos ativos de risco, mesmo que não provoque uma reação imediata nos preços. O mercado aguarda também a ata da reunião de julho da Reserva Federal e o discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole. De acordo com um inquérito da Reuters, 94 dos 104 economistas esperam que a Reserva Federal mantenha as taxas na faixa de 3,5/3,75% em setembro, enquanto os mercados estão a precificar uma probabilidade de cerca de 68% de que não haja alterações.

Será que o Citi e a Zhizao revelam o outro lado do mercado?

A adoção institucional continua a avançar em segundo plano, apesar da fraqueza a curto prazo. O Citi prepara-se para lançar um serviço de custódia de ativos digitais no âmbito da sua plataforma Custody+, concebida para reunir ativos tradicionais e criptomoedas numa única infraestrutura. O banco está também a desenvolver depósitos tokenizados, a colaborar com a ICE, a participar num projeto-piloto da SWIFT e a integrar-se no projeto The Clearing House.

Ao mesmo tempo, a Zhizao Technology, cotada na Nasdaq, concluiu uma transação no valor de 154,7 milhões de dólares e lançou uma estratégia de tesouraria de Bitcoin que abrange 2 380 BTC. O Bitcoin foi avaliado a um preço de referência de 65 000 dólares na transação. De acordo com o BitcoinTreasuries.net, a empresa tornou-se a 33.ª maior detentora corporativa de Bitcoin, embora as suas ações não tenham reagido positivamente. As ações continuam a registar uma queda de cerca de 77 % desde o início do ano.

A procura de curto prazo pelo BTC está a enfraquecer, mas a infraestrutura de longo prazo em torno do Bitcoin continua a expandir-se. O mercado não conseguiu manter os 65 000 USD; os dados on-chain ainda não confirmam uma recuperação da procura e o contexto macroeconómico continua desfavorável. É por isso que o comportamento em torno dos 62 000 USD pode ser mais importante do que qualquer recuperação diária isolada. Manter este suporte, a par de uma melhoria no volume de compras por «takers», apoiaria um cenário de acumulação, enquanto uma quebra abaixo desta zona, num contexto de oferta crescente, aumentaria significativamente a probabilidade de uma correção mais profunda.

Ethereum e fluxos de ETF a 20 dias, o capital está a recuperar mais rapidamente do que o preço

O sinal mais interessante surge da comparação entre o preço do Ethereum e os fluxos acumulados de ETF à vista a 20 dias. O ETH mantém-se próximo dos 1 900 USD, bem abaixo dos seus máximos de 2025, enquanto o saldo dos fluxos a 20 dias voltou a subir para cerca de 317 milhões de USD. Isto aponta para uma melhoria na procura por parte dos fundos, apesar de o próprio preço ainda não ter confirmado uma tendência de subida mais forte. Historicamente, os fluxos e o preço têm tendência a evoluir na mesma direção, embora nem sempre em simultâneo, o que torna a atual divergência digna de atenção. Se as entradas positivas se mantiverem nas próximas semanas, poderão tornar-se um sinal precoce de melhoria da procura institucional, embora, por enquanto, isto ainda não constitua um sinal confirmado de uma inversão duradoura da tendência.