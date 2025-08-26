Crise política em França agrava a queda das ações

Esta terça-feira, os mercados financeiros europeus estão a registar quedas significativas, com a bolsa de Paris a sofrer as maiores perdas. O índice francês CAC 40 desce 1,9% durante a manhã, o que constitui um dos piores desempenhos do continente nesse dia. Em comparação, o índice alemão DAX perde 0,8%, enquanto o britânico FTSE 100 desce 0,6%. A deterioração do sentimento é impulsionada pela escalada das tensões políticas em França e pela crescente incerteza dos investidores em relação aos activos do país. Além disso, os dados mais recentes que revelam um aumento dos preços dos produtos alimentares ao ritmo mais rápido desde fevereiro de 2024 suscitam preocupações. Um dos principais factores de desestabilização é o anúncio do Primeiro-Ministro François Bayrou, que declara que, a 8 de setembro, irá pedir um voto de confiança ao parlamento. Esta medida arriscada pode pôr termo ao seu mandato e já está a causar inquietação nos mercados financeiros. A cena política francesa está de novo num estado de limbo: embora Bayrou detenha formalmente o poder, não tem um apoio parlamentar estável. O seu governo funciona sem uma maioria formal e a fragmentação da paisagem política em facções de esquerda, centro-direita e extrema-direita dificulta significativamente a obtenção de acordos. O Primeiro-Ministro procura manter o diálogo e prosseguir reformas cruciais, incluindo a reforma das pensões de 2023, apesar das crescentes críticas da oposição. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A maior preocupação prende-se com o facto de o Partido Socialista, que detém votos importantes na Assembleia Nacional, ter declarado que não apoiará Bayrou. Isto coloca-o ao lado de outros grupos da oposição que também planeiam votar contra o Primeiro-Ministro. Os analistas alertam para o facto de a França se encontrar numa profunda crise política que se sobrepõe a uma situação económica difícil. O caos orçamental pode sobrecarregar ainda mais as maiores empresas cotadas no CAC 40, que já estão a ter um desempenho visivelmente inferior ao do resto do mercado europeu em 2025. As quedas na bolsa de Paris continuam uma tendência observada desde o início do ano, em que o mercado de acções francês está atrasado em relação aos principais índices de referência europeus. Esta situação é causada não só pelas tensões políticas, mas também pelas preocupações quanto ao impacto das reformas orçamentais planeadas, que incluem, entre outras coisas, uma redução de 44 mil milhões de euros nas despesas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.