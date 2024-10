Crypto news: 📉Bitcoin cai 3% para $57.500 na semana dominada pela decisão do Fed 🗽

O sentimento fraco persiste no mercado de criptomoedas. Bitcoin está perdendo 3% e testando $ 57,500, abaixo da resistência chave em $ 60,000 (EMA200)

O Polygon e o Dogecoin estão a perder perto de 5%. As entradas líquidas recorde em ETFs (+230 milhões de USD) na sexta-feira passada não conseguiram parar as quedas no mercado BTC

Os rendimentos dos títulos dos EUA caem junto com os índices em Wall Street. Nasdaq perde -1%, dominado por quedas no sector dos semicondutores

Os mercados esperam que a Fed corte as taxas em 50 bps. O índice regional da Fed de Nova Iorque caiu hoje para o valor mais elevado desde 2022 (11,5 contra -4,3 de previsão e -4,7 anteriormente)

A S&P Global apontou para o risco de problemas de transparência com as reservas da Tether, a empresa por trás da emissão de stablecoin USDT (75% de participação de mercado)

Â

Apesar do declínio da força do dólar e dos rendimentos, a bitcoin parece não ser a “cobertura anti-dólar” preferida dos mercados (até que as preocupações com a recessão nos EUA sejam reais) e está a dar lugar ao ouro, que está a bater sucessivos recordes históricos. Tudo isto significa que a força ou a fraqueza do BTC começa a ser vista de novo como um barómetro global do apetite pelo risco, que ficou temporariamente sem fôlego durante a época festiva. Os investidores no mercado de criptomoedas têm o direito de ficar desapontados e, se o sentimento dos mercados de ações enfraquecer ainda mais, uma demissão e outro impulso de queda não estão fora de questão. Exatamente a 18 de setembro, a Fed tomará uma decisão sobre as taxas de juro. O impacto da decisão sobre o Bitcoin pode depender estritamente dos índices, contra os quais sua correlação aumentou um pouco recentemente. A sessão de hoje mostra que os investidores ainda estão a sentir algum stress antes do primeiro corte histórico das taxas dos EUA em 4 anos.

Bitcoin (gráfico D1)

O preço respeita a média móvel exponencial de 200 dias como um importante nível de resistência, atualmente em torno de US $ 60.000. Uma recuperação a partir deste nível e um movimento descendente de quase 5% sugere uma aparente fraqueza do mercado. Os influxos recordes em ETFs não conseguiram ajudar o sentimento, e a compra recorde de BTC da Microstrategy (MSTR.US) relatada (cerca de US $ 1,1 bilhão) não conseguiu melhorar permanentemente o sentimento. Vemos uma ligeira divergência de alta no RSI, mas uma formação de galhardete pode preceder outro movimento descendente mais forte. Os principais níveis de suporte estão em torno de US $ 51.000 e US $ 48.000 marcados por retrações de Fibonacci e reações de preços anteriores.

Â

Fonte: xStation5

Na semana passada, as entradas líquidas de sexta-feira no BTC atingiram um recorde desde o início de setembro, em US $ 263 milhões. No entanto, eles não conseguiram melhorar permanentemente o humor do mercado, e o detentor médio de um ETF no BTC no momento está novamente, pela primeira vez desde o início de agosto, sofrendo uma perda de quase 10% de acordo com dados na cadeia. O preço médio de compra pelos detentores de curto prazo (STH) é atualmente de 62 mil USD. Isto implica um desconto para os preços à vista em meados de um dígito. Uma queda abaixo dos 55 mil dólares poderia desencadear uma onda de vendas e um teste de apoios recentes e importantes para a continuação do mercado em alta.





Fonte: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

O “medo do Tether” está a regressar?

A S&P Global indicou que a Tether, a maior emissora de stablecoin do mundo (USDT), ainda não concluiu nenhuma auditoria independente em 2024; a própria Tether recebeu uma classificação baixa de 4 em 5 da gigante das classificações. As autoridades reguladoras dos EUA e do Reino Unido estão atualmente a investigar transacções no valor de cerca de 20 mil milhões de dólares na bolsa russa Garantex. Em janeiro, Cantor Fitzgerald, que trabalha com Tether, indicou que vê evidências de que Tether realmente detém tanto em reservas quanto afirma - mas nenhum comentário foi feito sobre 'por quê'.

O Tether, de acordo com o Coin Terminal, teve uma receita de US $ 400 milhões nos últimos 30 dias e, em seus resultados do primeiro trimestre, informou que detém mais de US $ 90 bilhões em títulos do Tesouro dos EUA. As reservas totais do USDT nas bolsas estão atualmente em US $ 20.4 bilhões. Potencialmente, a desvalorização do Tether-USD seria um evento destruidor para toda a indústria criptográfica, no entanto, o USDT/BTC não foi vulnerável a qualquer desvalorização das chamadas “stablecoins programadas” em 2022, ao colapso do FTX e do UST (Luna), bem como à desvalorização temporária do Circle (USDC) no ano passado. A Bitcoin seria uma potencial beneficiária das chamadas “stablecoins” depegs (potencial de aumento dos fluxos de entrada para a BTC).

Fonte: Consumers Research