Crypto news: Ethereum sobe 5% e o gráfico sobe 14% enquanto o Bitcoin se consolida em $ 63k 📈

Bitcoin ainda abaixo do limite superior do canal de tendência de alta; reação ascendente ao PMI dos EUA apagada

O sentimento em torno da maioria das altcoins é misto, mas o domínio do Bitcoin enfraquece ligeiramente; Ethereum ganha quase 5%

O Graph ganha 12% apesar da falta de notícias significativas sobre projectos; beneficia da onda de euforia em torno da criptomoeda, ligada à tendência AI Bittensor (TAO), cujos preços subiram quase 150% desde 7 de setembro  Gráficos da BITCOIN, ETHEREUM e GRAPH (intervalo D1) O nível de resistência chave para romper está acima de $ 65,000; a criptomoeda subiu acima de todas as três médias de momentum principais e tem três grandes ondas descendentes por trás dela. Um rompimento acima do 23,6 Fibo da onda ascendente de janeiro de 2024 e, ao mesmo tempo, do limite superior do canal de tendência de baixa abriria o caminho para potenciais novos máximos históricos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O otimismo de Wall Street e as expectativas de flexibilização da política do Fed estão atualmente impulsionando o mercado de criptomoedas, com vários analistas do setor esperando fluxos mais fortes para ETFs dos EUA que oferecem Bitcoin e Ethereum. O ETH ganhou mais de 15% nos últimos sete dias. Nos últimos dias, os fluxos de entrada no Ethereum foram desencadeados por investidores de retalho, enquanto as chamadas “baleias” foram vendidas na sua maioria nas últimas semanas, embora o criador do projeto, Vitalik Buterin, tenha indicado que está perto de atingir um marco de baixas taxas de transação. Os investidores esperam que o novo hard-fork da Pectra e os novos EIPs propostos pelos criadores melhorem a cadeia de blocos Ethereum. Por outro lado, bem conhecido na comunidade, o desenvolvedor Cardano Charles Hoskinson apontou que um Congresso dividido e uma nova plataforma de negociação de criptomoedas proposta por Donald Trump dividirão o mercado e o ambiente regulatório, com potencial para o setor. Nos últimos dias, os fluxos de entrada no Ethereum foram desencadeados por investidores de retalho, enquanto as chamadas “baleias” foram vendidas na sua maioria nas últimas semanas, embora o criador do projeto, Vitalik Buterin, tenha indicado que está perto de atingir um marco de baixas taxas de transação. Os investidores esperam que o novo hard-fork da Pectra e os novos EIPs propostos pelos criadores melhorem a cadeia de blocos Ethereum. Por outro lado, bem conhecido na comunidade, o desenvolvedor Cardano Charles Hoskinson apontou que um Congresso dividido e uma nova plataforma de negociação de criptomoedas proposta por Donald Trump dividirão o mercado e o ambiente regulatório, com potencial para o setor. Fonte: xStation5 O Ethereum está a ser negociado em alta de quase 5% hoje e ultrapassou a média exponencial de 50 dias da EMA50, sinalizando um retorno do impulso de alta. A principal resistência é atualmente marcada pelo nível de $ 2,800, onde vemos o último pico local e EM100 (linha preta). Fonte: xStation5 A criptomoeda quebrou acima de uma importante linha de resistência no nível SMA50 (perto de US $ 0,15) e agora está perto de testar o EMA100, em US $ 0,18. O teste chave é o nível de US $ 0,19,5 - US $ 0,20, onde vemos a retração de 23,6 Fibonacci da onda descendente de 2023 e a EMA200 (linha vermelha). Fonte: xStation5

