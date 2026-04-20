Crypto news: Impulso bearish na Bitcoin? 🚨 Os ETFs estão a voltar a investir em BTC

De acordo com dados da SoSoValue, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registaram mais de 996 milhões de dólares em influxos semanais líquidos , marcando o melhor resultado desde a semana que terminou a 16 de janeiro. É importante referir que este não é um pico pontual. Representa a terceira semana consecutiva de fluxos positivos, elevando o total de entradas neste período para mais de 1,8 mil milhões de dólares . Isto marca uma mudança clara em relação ao fraco primeiro trimestre, quando os mercados de ETF de criptomoedas enfrentaram saídas significativas e avaliações de ativos em declínio. O panorama atual melhorou notavelmente, embora ainda esteja aquém de um regresso total à euforia do mercado. Uma descrição mais precisa seria um regresso cauteloso, mas visível, do capital.

O Bitcoin recuou de quase 78 000 dólares para pouco menos de 75 000 dólares no início da nova semana de negociação, à medida que as tensões entre os EUA e o Irão se intensificavam e Teerão reiterava que o Estreito de Ormuz continua efetivamente fechado. Ao mesmo tempo, os influxos para os ETFs de Bitcoin aceleraram claramente, com a semana passada a apresentar o sinal mais forte de renovada procura institucional desde meados de janeiro. No entanto, se as tensões geopolíticas continuarem a aumentar, não se pode excluir algum grau de realização de lucros por parte deste grupo de investidores.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Os ETFs de Bitcoin recuperam o ímpeto

A magnitude dos recentes influxos sugere que as instituições estão, mais uma vez, a aumentar a sua exposição ao BTC. Os influxos semanais que se aproximam dos mil milhões de dólares não só representam o valor mais elevado desde meados de janeiro, como também confirmam que a melhoria do sentimento não se limita a uma única sessão de negociação ou a um impulso de preço de curta duração.

Numa perspetiva mais ampla, os influxos totais nas cinco principais categorias de ETFs de criptomoedas à vista atingiram aproximadamente 1,37 mil milhões de dólares, um aumento de quase 40% em relação à semana anterior. Isto indica que o capital está a regressar não apenas ao Bitcoin, mas ao espaço mais alargado dos ativos digitais.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

A BlackRock lidera, mas os novos produtos ganham força

A BlackRock continua a ser o principal interveniente. O seu fundo IBIT atraiu 906 milhões de dólares em entradas ao longo da semana, reforçando a sua posição de liderança no segmento dos ETF de Bitcoin à vista. Ao mesmo tempo, o fundo MSBT, recentemente lançado pelo Morgan Stanley, registou 71 milhões de dólares em entradas durante a sua primeira semana completa de negociação após a sua estreia a 8 de abril.

Este é um desenvolvimento significativo, pois mostra que a procura já não se concentra exclusivamente nos produtos mais consolidados, mas está a expandir-se gradualmente para instrumentos mais recentes.

A recuperação também não se limita ao Bitcoin. Os ETFs de Ethereum registaram a sua semana mais forte desde meados de janeiro, atraindo 275,8 milhões de dólares em entradas. Além disso, o capital começou a regressar a produtos selecionados ligados a altcoins, apontando para um aumento gradual do apetite pelo risco.

ETFs de Ethereum: entradas de 275,8 milhões de dólares

ETFs de XRP: 55,39 milhões de dólares

ETFs de Solana: 35,17 milhões de dólares

ETFs de Chainlink: 5,30 milhões de dólares

Notavelmente, a Solana inverteu três semanas consecutivas de saídas, enquanto os ETFs de Chainlink ainda não registaram uma única semana de saídas líquidas até à data. Se olharmos para os ETFs mais populares do mercado de ações, podemos ver claramente que o apetite pelo ETF de Bitcoin IBIT continua muito forte.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Recuperação após um primeiro trimestre fraco

A recuperação atual parece mais significativa quando colocada no contexto da recente fraqueza do mercado. Após um pico em meados de janeiro, os ativos dos ETF de Bitcoin registaram uma queda acentuada — passando de cerca de 128 mil milhões de dólares para 83,4 mil milhões de dólares no final de fevereiro, uma queda de quase 35%. Os ativos dos ETF de Ethereum caíram ainda mais acentuadamente, perdendo aproximadamente 46% no mesmo período.

Agora, a tendência começa a inverter-se. A mais recente onda de entradas de capital elevou o total de ativos líquidos dos ETF de Bitcoin novamente acima dos 100 mil milhões de dólares, um limiar simbólico, mas importante. Isto sugere que o mercado não só se estabilizou, como começou a recuperar após as perdas anteriores.

A geopolítica continua a ser um fator determinante

A recente recuperação não é impulsionada exclusivamente por fatores técnicos ou específicos do mercado. Parte da renovada procura parece estar ligada às expectativas de uma potencial desaceleração das tensões entre os EUA e o Irão. A melhoria do sentimento em torno dos riscos geopolíticos encorajou alguns investidores institucionais a aumentar a exposição longa através de ETFs de Bitcoin.

No entanto, a situação continua frágil. A par de sinais de um possível envolvimento diplomático, relatos de uma apreensão por parte dos EUA de um navio iraniano e as tensões em curso em torno do Estreito de Ormuz destacam o risco de uma nova escalada. Como resultado, embora o sentimento tenha melhorado, ainda não há uma confirmação clara de que o risco geopolítico esteja a recuar totalmente. A própria Bitcoin recuou quase 3.000 dólares em relação aos máximos locais recentes.

A Bitcoin mantém a posição, mas a cautela permanece. Será que a Fed vai intervir?

Apesar dos sinais contraditórios, a evolução do preço do Bitcoin permanece relativamente estável. Num instantâneo do mercado, o BTC ultrapassou brevemente os 77 000 dólares, apoiando um sentimento de risco mais alargado, incluindo ganhos nas ações. Ao mesmo tempo, os preços têm oscilado mais perto dos 75 000 dólares no curto prazo, sugerindo que o mercado ainda não está pronto para abraçar totalmente uma tendência de alta sustentada.

Isto reflete uma fase de transição: o capital está a regressar, mas com cautela. Os fluxos estão a melhorar, mas os investidores continuam altamente sensíveis aos desenvolvimentos macroeconómicos e geopolíticos.

A médio prazo, o fator-chave poderá não ser a geopolítica, mas sim a política monetária dos EUA. Há uma opinião crescente de que uma aceleração sustentada nos influxos para os ETF de criptomoedas exigirá novos cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal. Isto, em vez de apenas os desenvolvimentos geopolíticos, poderá, em última análise, determinar se a atual recuperação evolui para uma tendência de alta a mais longo prazo.

Por enquanto, o mercado está a beneficiar de um melhor sentimento, mas sem uma mudança clara no ambiente das taxas de juro, o potencial de subida poderá permanecer limitado. Para os investidores, isto significa que, embora os dados de fluxos sejam cada vez mais favoráveis, as bases para uma recuperação sustentada ainda não estão totalmente estabelecidas.

A procura institucional regressa, mas de forma seletiva

O estado atual do mercado de Bitcoin é claramente mais forte do que no final do primeiro trimestre. Estamos a assistir a uma terceira semana consecutiva de entradas positivas em ETFs, com os ativos totais a voltarem a subir acima dos 100 mil milhões de dólares e uma atividade renovada em toda a Ethereum e em altcoins selecionadas. Estes são sinais importantes pelos quais o mercado tem esperado.

Ao mesmo tempo, esta recuperação não existe no vácuo. Os investidores continuam a enfrentar incertezas geopolíticas, questões em torno da política da Reserva Federal e o risco de que a melhoria do sentimento possa reverter-se rapidamente se as condições se deteriorarem.

A conclusão é simples: as instituições estão a aumentar novamente a exposição ao Bitcoin, mas de forma seletiva e cautelosa. Os dados mais recentes são claramente positivos, mas as próximas semanas determinarão se os fluxos de ETF entraram numa nova fase sustentada — ou se isto é simplesmente uma recuperação após uma correção profunda.

Perspetiva técnica do Bitcoin (D1)

De uma perspetiva técnica, a evolução do preço do Bitcoin desde o outono de 2025 mostra semelhanças notáveis entre os impulsos de descida anteriores e os atuais. Desta vez, o preço conseguiu ultrapassar a retração de Fibonacci de 38,2%, mas o fim de semana trouxe uma renovada pressão de baixa, empurrando o BTC de volta para a zona dos 75 000 $. Se um novo impulso de baixa surgisse a partir dos níveis atuais, não se poderia excluir um movimento abaixo dos 60 000 $. Do lado positivo, a resistência chave permanece na zona de 77 000–78 000 dólares. Uma quebra sustentada acima deste intervalo abriria o caminho para 83 000–84 000 dólares, onde a retração de Fibonacci de 61,8% se alinha com a MME de 200 dias.

Fonte: xStation5

Ao analisar a queda atual, observam-se também semelhanças com os três principais impulsos de baixa registados durante o mercado em baixa de 2021–2022. Se a história se repetir, o mercado poderá ainda enfrentar mais uma forte onda final de vendas a partir dos níveis atuais.

Fonte: xStation5