DAX à procura de uma direção

As bolsas de valores da Europa Ocidental iniciaram a sessão de hoje com ganhos, seguindo o sentimento positivo de Wall Street. Os investidores estão a reagir aos dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA, o que aumentou as expectativas de cortes iminentes nas taxas de juro pelo Federal Reserve. No entanto, nas horas seguintes, o clima mudou — os índices registraram quedas. Isso é particularmente notável na Alemanha, onde, após uma recuperação inicial, o índice DE40 virou para baixo, sinalizando maior cautela entre os investidores. Atualmente, ele permanece em torno do nível de abertura. O governo francês do primeiro-ministro François Bayrou perdeu um voto de confiança ontem, levando à sua queda e aprofundando a crise política na França. Em resposta, o presidente Emmanuel Macron nomeou Sébastien Lecornu, ex-ministro da Defesa e aliado leal, como novo primeiro-ministro, com a tarefa de tentar manter as reformas pró-negócios em meio ao impasse político. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: Bloomberg Finance LP O índice é apoiado principalmente por empresas de IT, sem dúvida impulsionadas pelo sentimento positivo em relação ao setor do outro lado do oceano. Os bens de consumo são os que mais perdem, em meio a preocupações com as condições do consumidor diante da deterioração dos dados. DE40 (D1) O preço do índice alemão está num ponto muito importante do ponto de vista técnico. O preço está a manter-se abaixo da linha de tendência ascendente. No caso de quebrar a zona de resistência em torno dos 23.580 pontos, é difícil determinar até onde as quedas podem parar. Se os compradores quiserem recuperar a iniciativa, a sua tarefa está a tornar-se cada vez mais difícil devido ao facto de que a linha de tendência irá em breve cruzar-se com a zona de resistência e a média EMA50. Fonte:xStation5 Notícias da empresa: Rheinmetall (RHM.DE) - sendo uma das líderes no setor de defesa europeu, está a recuperar as perdas após a correção de ontem na tendência ascendente. O CEO afirmou ontem numa entrevista que a empresa pretende tornar-se um fornecedor único de todas as soluções. Os analistas do Barclays afirmaram que o setor, subinvestido por mais de duas décadas após o fim da Guerra Fria, enfrenta agora um potencial superciclo de gastos com defesa que pode durar até a década de 2030. A empresa registou um aumento de cerca de 1%.

- sendo uma das líderes no setor de defesa europeu, está a recuperar as perdas após a correção de ontem na tendência ascendente. O CEO afirmou ontem numa entrevista que a empresa pretende tornar-se um fornecedor único de todas as soluções. Os analistas do Barclays afirmaram que o setor, subinvestido por mais de duas décadas após o fim da Guerra Fria, enfrenta agora um potencial superciclo de gastos com defesa que pode durar até a década de 2030. A empresa registou um aumento de cerca de 1%. Inditex (ITX.ES) – as ações subiram 6-7% após a empresa anunciar vendas aceleradas na virada de agosto para setembro.

– as ações subiram 6-7% após a empresa anunciar vendas aceleradas na virada de agosto para setembro. Novo Nordisk (NOVOB.DK) – as ações subiram cerca de 2% após o anúncio de uma reestruturação e um plano para reduzir o número de empregados em mais de 11%.

– as ações subiram cerca de 2% após o anúncio de uma reestruturação e um plano para reduzir o número de empregados em mais de 11%. SAP (SAP.DE) – subiu cerca de 2%, apoiada pela procura por soluções em nuvem e tecnologias de IA.

ASML (ASML.NL) – a empresa subiu cerca de 1%, beneficiando-se das previsões positivas da Oracle em relação aos pedidos no setor de nuvem e dos resultados de vendas da TSMC.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.