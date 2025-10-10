DAX: DE40 tenta manter o impulso 📈 Brenntag e ArcelorMittal sob pressão

Principais conclusões Os índices europeus abrem a sexta-feira com ganhos cautelosos; DE40 sobe 0,05%.



Siemens e MTU Aero Engines são as empresas mais fracas do DAX; Mercedes-Benz e Continental lideram o avanço.



As ações da Brenntag sofrem pressão após rebaixamento do UBS; ArcelorMittal cai após mudança na classificação e comentários do Goldman Sachs.

Os índices europeus abriram com ganhos cautelosos, parcialmente apoiados localmente pelas esperanças de um abrandamento da crise política em França. A volatilidade poderá aumentar por volta das 16:00, quando forem divulgados os dados da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor e as expectativas de inflação nos EUA. DE40 (H1) O contrato futuro do DAX alemão (DE40) está oscilando em torno de 24.750 pontos e testando a EMA de 50 períodos (linha laranja) no gráfico horário, apoiado adicionalmente pelas reações anteriores dos preços no início de julho. Fonte: xStation5 Ações mais ativas no DAX alemã. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Brenntag reduzida pela UBS A UBS rebaixou a Brenntag para “Venda” e reduziu o preço-alvo para € 45 (de € 56), citando uma deterioração nas perspectivas. As ações caíram quase 4% hoje. A fraca procura no mercado final e o excesso de capacidade na indústria química deverão pressionar os volumes e as margens dos distribuidores de produtos químicos, pelo menos até ao primeiro semestre de 2026, escreveu a analista Nicole Manion.

As previsões de lucros para 2025-2027 foram reduzidas para um nível bem abaixo do consenso, uma vez que o UBS vê um risco acrescido para as vendas e a rentabilidade; a previsão sugere um ciclo descendente mais longo do que o que o mercado está atualmente a prever. Brenntag (D1) As ações da Brenntag vêm caindo há algum tempo e estão oscilando perto dos níveis vistos pela última vez em agosto de 2020. Mesmo assim, a avaliação do P/E do grupo químico permanece na casa dos dois dígitos. Fonte: xStation5 Gigante siderúrgico sob pressão A Goldman Sachs rebaixou a ArcelorMittal (MT) de “Comprar” para “Neutral”, ao mesmo tempo em que elevou o preço-alvo de € 29 para € 30. Como resultado, as ações caíram mais de 2% hoje, prolongando a retração em relação às máximas de vários anos. De acordo com a GS, a tese otimista já se concretizou em grande parte : a deflação das matérias-primas sustentou as margens e as perspetivas de salvaguardas eficazes nos principais mercados impulsionaram o otimismo. Após um ganho de cerca de 55% desde que foi adicionada à lista de compra, a ação parece agora totalmente valorizada .

: a deflação das matérias-primas sustentou as margens e as perspetivas de salvaguardas eficazes nos principais mercados impulsionaram o otimismo. Após um desde que foi adicionada à lista de compra, a ação parece agora . O risco-recompensa está equilibrado: a valorização depende de ventos favoráveis sustentados nos custos e da implementação consistente da política da UE; os riscos de queda incluem uma reversão no minério de ferro/carvão metalúrgico ou custos de energia mais elevados comprimindo os spreads, uma aplicação mais fraca das salvaguardas, incerteza tarifária e riscos para a rentabilidade da joint venture na Índia. Arcelor Mittal (D1) Fonte: xStation5

