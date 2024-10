DAX: Mercado em euforia após o corte na taxa de juro por parte da FED

Os touros empurram os contratos DAX acima dos 19.000

Mercados europeus em euforia após a decisão da Fed

RWE e Bayer anunciam novas parcerias Há muito tempo que não se assistia a uma recuperação tão grande dos mercados europeus. O corte dovish de 50 pb na taxa de juro dos EUA esteve longe de ser o que a maioria dos economistas esperava, uma vez que a liberalização da política monetária poderia ser interpretada como um sinal de condições alarmantes na economia americana. Entretanto, os mercados estão a ver uma recuperação bastante ardente, alimentada pelo chamado “corte jumbo das taxas” e pelas declarações do presidente Powell, sublinhando que as taxas mais baixas se destinam apenas a sustentar as perspectivas já promissoras para a economia dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os índices europeus estão todos no verde hoje. Os maiores ganhos são registados no ATX da Áustria (quase 2%) e no CAC40 de França (+1,7%), que tinham estado mais atrasados nos últimos dias. O FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,9%, o FTSE MIB de Itália e o WIG20 da Polónia subiram cerca de 0,75%, enquanto o IBEX35 de Espanha ganhou cerca de 0,4%.

Uma aceleração há muito esperada no mercado de ações europeu. Fonte: xStation5 DE40 Os touros mantêm o controlo sobre o DAX, empurrando os contratos do índice alemão acima do nível 19.000. O gráfico tem-se afastado agressivamente de ambas as médias móveis ponderadas, que têm estado num alinhamento de alta há vários dias (a mais rápida/clara acima da mais lenta/roxa escura). Os contratos DAX estão atualmente a caminho de atingir novos máximos de todos os tempos, acima do nível 19.030. Fonte: xStation5 Notícias das empresas: Deutsche Telekom (DTE.DE): As preocupações levantadas pela T-Mobile US sobre as receitas de serviços em 2025 estão a arrastar as ações da empresa (-1,5%). A empresa comprometeu-se com o retorno acionista de 50 mil milhões de dólares até 2027, o que é ligeiramente mais conservador do que o esperado, colocando pressão sobre o potencial de crescimento futuro da empresa.

Commerzbank (CBK.DE): O banco planeia acelerar a procura de um novo CEO à luz de uma potencial aquisição pelo UniCredit. A empresa está a preparar-se para responder às declarações do UniCredit depois de este último ter adquirido uma participação de 9%. A candidata mais cotada é a atual diretora financeira Bettina Orlopp, embora o conselho de administração ainda esteja a considerar candidatos externos. As ações do Commerzbank caíram 0,7% hoje.

RWE (RWE.DE): A empresa de energia fez uma parceria com a AM Green para o fornecimento de amoníaco verde a partir de 2027. Esta matéria-prima é uma fonte de energia com emissões zero que cumpre as normas europeias para os combustíveis renováveis, e a colaboração entre as empresas de energia visa satisfazer a procura crescente. As ações da RWE estão atualmente em alta de 1,2%.

BMW (BMW.DE): As ações da empresa estão a recuperar 3% depois de o Citi ter melhorado a sua classificação de “venda” para “neutro”. Os analistas acreditam que a avaliação atual é demasiado baixa, mesmo considerando as preocupações com os lucros do início deste mês.

Bayer (BAY.DE): A empresa farmacêutica alemã declarou na carta de intenções que vai lançar com a Trinity Biontech uma nova geração de dispositivos de monitorização contínua da glucose (CGM) em tempo real na Índia e na China. As empresas obtiveram resultados positivos nos testes de mercado, enquanto a procura deste tipo de soluções está a aumentar constantemente entre os diabéticos. As ações da Bayer subiram hoje 3,1%.

