DAX: Mynaric dispara 22%; DAX continua a aguentar-se depois dos dados fracos do ZEW

O DAX da Alemanha ganha durante a sessão de terça-feira

Os analistas da Jefferies iniciaram a cobertura analítica das ações da SUESS MicroTec

A Mynaric AG comunicou progressos na produção em massa do seu sistema de comunicação laser CONDOR Mk3

Situação geral do mercado:

A sessão de terça-feira nos mercados bolsistas europeus traz um melhor sentimento dos investidores. O DAX da Alemanha está atualmente a ganhar 0,47%. O FTSE 100 da Grã-Bretanha ganha 0,72%. Ao mesmo tempo, o CAC40 da França ganha 0,51%. O DAX como um todo permanece acima de um ponto do suporte chave, definido pela EMA de 50 dias. As atenções dos investidores voltam-se hoje para os dados dos EUA, nomeadamente o relatório das vendas a retalho e da produção industrial de agosto. O sentimento económico alemão ZEW foi de 3,5 contra 17 exp. e 19,4 anteriormente. Os economistas do ZEW afirmaram que a esperança de uma rápida melhoria da situação económica na Alemanha está visivelmente a desaparecer.

Volatilidade observada hoje no mercado europeu em geral. Fonte: xStation

O índice de referência alemão DE40 está a ser negociado quase 0,17% mais baixo durante a sessão de terça-feira. O índice baseado em futuros, no entanto, continua a manter-se acima do importante nível de suporte definido pela EMA de 50 dias (curva azul no gráfico). Uma quebra dinâmica destas zonas poderia, teoricamente, abrir caminho para novas quedas em direção à EMA de 100 dias e à EMA de 200 dias (curvas roxas e douradas no gráfico, respetivamente). O ponto de resistência chave, por outro lado, continua a ser o pico local na zona de 19.000 pontos. Fonte: xStation

Notícias:

As ações da SUESS MicroTec (SMHN.DE) estão a ganhar mais de 12% no início de terça-feira, depois que a Jefferies iniciou a cobertura de analistas da empresa com uma classificação de “compra” e um preço-alvo de € 76 (o preço atual de mercado é de € 60). O fornecedor de semicondutores pode ser descrito como uma “joia escondida”, escreveu uma analista da Jefferies na sua recomendação de compra publicada na terça-feira. Na cadeia de abastecimento da Nvidia e no domínio da inteligência artificial (IA), a empresa detém uma posição única na Europa. A representante da Jefferies referiu-se às ofertas multi-camadas da empresa no segmento Chip on Wafer on Substrate (COWOS), que representa cerca de trinta por cento das vendas da empresa.

A Mynaric AG (M0YN.DE) comunicou os progressos registados na produção em série do seu sistema de comunicações a laser CONDOR Mk3, ultrapassando os anteriores atrasos na produção e os problemas da cadeia de abastecimento. As entregas serão efectuadas ao abrigo do programa Tranche 1 da Agência de Desenvolvimento Espacial. A empresa está a procurar ativamente capital adicional para manter as operações e expandir a produção. A Mynaric está a reforçar a sua posição no mercado, participando em vários programas importantes de comunicações espaciais e desenvolvendo tecnologias de comunicações quânticas com o apoio do governo. Atualmente, as ações da empresa aumentaram mais de 22%.

A Suedzucker (SZU.DE) baixou ontem a sua previsão de lucros, apontando para expectativas mais elevadas relativamente às colheitas na União Europeia, o que aumentará a quantidade de açúcar no mercado.

O maior produtor de açúcar da Europa espera agora receitas entre 9,5 mil milhões e 9,9 mil milhões de euros no ano fiscal de 2024/25, um valor que anteriormente se previa situar entre 10 mil milhões e 10,5 mil milhões de euros. Os lucros subjacentes situar-se-ão entre 550 milhões e 650 milhões de euros, em comparação com um intervalo de 900 milhões a mil milhões de euros. A descida da classificação do Warburg para “vender” faz com que as ações da empresa desçam 3,5%.

Outras notícias de empresas individuais do índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP