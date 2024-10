Dax sobe antes do NFP

DAX recupera algumas das recentes descidas

Situação geral do mercado:

A sessão de sexta-feira nos mercados bolsistas europeus traz um sentimento misto dos investidores. O DAX da Alemanha está atualmente a ganhar 0,35%. O FTSE 100 da Grã-Bretanha está a perder 0,45% ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o CAC40 da França está a ganhar 0,50%. As atenções dos investidores voltam-se hoje para os dados do NFP dos EUA, que mostrarão a situação atual da economia americana e se isso justificará uma mudança repentina na política de taxas de juro da Reserva Federal.

Volatilidade atualmente observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation

O índice de referência alemão DE40 está a negociar quase 0,30% em alta durante a sessão de sexta-feira. Parece que os principais pontos de suporte da ampla tendência de alta continuam a ser as zonas de picos recentes (19.000 pontos) e a EMA de 50 dias (curva azul no gráfico). A resistência mais importante, por outro lado, continua a ser o máximo histórico perto de 19.650 pontos. Fonte: xStation

Notícias:

As ações da Redcare Pharmacy (RDC.DE) estão a ganhar 1,7% hoje, uma vez que a empresa relatou um crescimento de vendas que acelerou para 81% no terceiro trimestre, particularmente no negócio de medicamentos prescritos na Alemanha. As vendas do grupo aumentaram 20,8 por cento para 574 milhões de euros no terceiro trimestre em relação ao ano anterior.

Os analistas do Citi baixaram a sua recomendação sobre as acções da Covestro (1COV.DE) para “neutra” em relação à sua anterior classificação de “compra”. O preço-alvo foi fixado em 62 euros por ação.

A Watches of Switzerland (WOSG.UK) está a comprar a plataforma Hodinkee, anunciou a empresa. A Watches of Switzerland declarou que a transação será financiada com os instrumentos financeiros existentes e não afectará significativamente a posição de alavancagem da empresa, de acordo com um comunicado. As condições financeiras não foram divulgadas. As ações da empresa estão a ganhar 1,2% hoje.

Outras notícias vêm de empresas individuais no índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP