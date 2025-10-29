DAX sobe ligeiramente devido às empresas de automóveis📈Mercedes sobe 5% devido a bater as receitas estimadas

Principais conclusões DE40 fecha ligeiramente em alta com ações de bancos e fabricantes de automóveis alemães

O lucro líquido da Mercedes caiu mais de 30%, mas as ações subiram quase 5% hoje

As ações do DAX estão a subir ligeiramente hoje, impulsionadas pela BASF, Mercedes, BMW e bancos alemães. Os mercados aguardam a decisão do Fed às 18h e a conferência de imprensa do presidente do Federal Reserve, Powell, marcada para hoje às 18h30. O DE40 consolida-se numa faixa de negociação estreita, tentando manter a EMA50 como um suporte importante (24300 pontos). Fonte: xStation5 Volatilidade das ações no DAX alemão hoje. Fonte: Bloomberg Finance L.P Mercedes-Benz T3 2025: Preocupações com chips e queda nos lucros O lucro líquido do terceiro trimestre caiu 30,8% para 1,19 mil milhões de euros , ante 1,71 mil milhões de euros um ano antes. Apesar da queda, os resultados superaram as previsões dos analistas de 1,09 mil milhões de euros, fazendo com que as ações subissem 6% em Frankfurt.

A Mercedes tranquilizou os investidores quanto ao fornecimento de chips, afirmando que as necessidades de curto prazo estão cobertas, embora os esforços de abastecimento global continuem.

A escassez de chips segue-se à apreensão da Nexperia pelas autoridades holandesas, o que desencadeou uma proibição de exportação chinesa dos seus componentes.

O CEO Ola Källenius afirmou que a perturbação é uma «falta induzida politicamente» no meio das tensões comerciais entre os EUA e a China.

A empresa enfrenta altas tarifas dos EUA : 15% sobre as exportações da UE e 25% sobre peças automóveis importadas fora da América do Norte.

As vendas na China caíram 27%, contribuindo para um declínio geral de 12% no volume global de vendas.

A Mercedes está a fazer parceria com a empresa chinesa de condução autónoma Momenta para se manter competitiva no mercado local.

para se manter competitiva no mercado local. Källenius alertou que “a hipercompetição na China não vai desaparecer tão cedo”.

A indústria automóvel em geral, incluindo a Nissan e a Volkswagen, também está a alertar para possíveis paralisações na produção devido à crise dos chips Nexperia. Fonte: xStation5

