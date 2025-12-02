DAX sobe nesta terça-feira 📈 Bayer puxa o índice com um disparo de 10%

O índice de referência do mercado acionista alemão abriu a sessão de terça-feira com ganhos cautelosos, embora a alta continue limitada devido à cautela dos investidores nos Estados Unidos, onde os futuros de ações estão registando ligeiras quedas. A agenda macroeconómica de hoje está praticamente vazia, com a principal leitura da Europa sendo a inflação preliminar do IPC da zona do euro para novembro. Na Alemanha, as manchetes são dominadas pela Bayer, que pode beneficiar do apoio da administração dos EUA depois de esta ter proposto isentar a empresa de multas de mil milhões de dólares relacionadas com o litígio sobre o glifosato. As ações da Hypoport foram atualizadas para «Overweight», com um preço de 210 euros na BNPP Exane. Dados da inflação da zona euro (novembro): IPC global (a/a): 2,2% (previsão de 2,1%; anterior de 2,1%)

IPC subjacente (a/a): 2,4% (previsão de 2,4%; anterior de 2,4%)

IPC (m/m): menos 0,3% (previsão de menos 0,3%; anterior de 0,2%)

Taxa de desemprego na zona euro (outubro): 6,4% (previsão de 6,3%; anterior de 6,3%; revisto para 6,4%) DE40 (intervalo D1) Fonte: xStation5 A Bayer lidera os ganhos no mercado alemão, enquanto a Siemens e o setor financeiro também apresentam um forte desempenho, incluindo a Deutsche Boerse, o Deutsche Bank e o Commerzbank. A Rheinmetall está a tentar recuperar após o seu recente declínio. Fonte: Bloomberg Finance L.P. A Bayer beneficiará do apoio de Trump? O apoio da administração Trump melhora significativamente a posição jurídica da Bayer nos EUA, aumentando a probabilidade de limitar o risco de litígios relacionados com o glifosato (Roundup). A recomendação do procurador-geral sinaliza que Washington está inclinado a uma interpretação que favorece a supervisão federal da EPA sobre as regulamentações estaduais. Isso pode representar um ponto de viragem na batalha jurídica que já dura anos. O mercado está a reagir imediatamente, com a recuperação das ações da Bayer sugerindo uma redução acentuada no prémio de risco de litígio. Uma possível decisão do Supremo Tribunal poderia levar a uma redução nas reservas para litígios, que atualmente somam 7,6 mil milhões de dólares. Isso provavelmente liberaria um valor significativo para os acionistas.

Um resultado favorável para a Bayer poderia melhorar o fluxo de caixa, as notações de crédito e as perspetivas de dividendos, ao mesmo tempo que aliviaria as pressões de gestão e comunicação.

No entanto, o caso continua a ser politicamente sensível. O apoio da administração Trump não garante uma decisão do Supremo Tribunal.

Mesmo uma decisão positiva não eliminaria totalmente futuros processos judiciais, a menos que o Supremo Tribunal fornecesse um esclarecimento abrangente sobre a extensão da preempção federal.

O risco de reputação para a Bayer continua elevado, especialmente se os grupos de defesa da saúde intensificarem a pressão pública.

Se o Supremo Tribunal concordar em julgar o caso em 2025-2026, o mercado poderá continuar a atribuir um preço menor ao risco legal, potencialmente apoiando uma valorização adicional das ações.

No entanto, a Bayer continua em uma situação em que a dinâmica legal domina a avaliação mais do que os fundamentos operacionais. Ações da Bayer, BAYN.DE (intervalo D1) Fonte: xStation5 Os analistas do JP Morgan elevaram a Campari para “Outperform” com um preço-alvo de 7,9 euros por ação. As ações estão a ser negociadas perto da sua EMA de 200 dias (linha vermelha). Fonte: xStation5 A Bilfinger espera que as margens aumentem para aproximadamente 8-9% até 2030. As ações atingiram novos máximos históricos hoje, após as perspetivas otimistas da empresa, mas recuaram devido à realização de lucros. Fonte: xStation5

