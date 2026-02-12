Os índices norte-americanos estão a ter um início misto na sessão desta quinta-feira: o US100 está em baixa, enquanto o US30 e o US500 estão ligeiramente em alta. Entre as empresas com maiores ganhos estão a Howmet Aerospace (uma gigante industrial na cadeia de abastecimento aeroespacial), juntamente com a Eli Lilly, Walmart, Micron e Exelon. O setor de software continua sob pressão de venda, e a liquidação de hardware de hoje é liderada pela Cisco Systems, que caiu 10% após os resultados, uma vez que os investidores ficaram desapontados com as orientações da empresa. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 227 mil contra os 223 mil esperados, enquanto as vendas de casas nos EUA surpreenderam negativamente, caindo -8,4% m/m contra os -4,6% esperados (após um aumento de +5,1% anteriormente). US100 (intervalo D1) Fonte: xStation5 As ações dos EUA estão a cair hoje nos setores de serviços de TI, entretenimento, software e serviços de comunicação. A Shopify e a Cisco Systems estão entre as empresas com desempenho mais fraco. Os setores de defesa e imobiliário apresentam alta. Fonte: xStation5 Cisco após os resultados (2.º trimestre fiscal de 2026): crescimento acelera, mas previsões decepcionam A Cisco apresentou um segundo trimestre fiscal de 2026 muito forte (período encerrado em 24 de janeiro de 2026). As receitas e os lucros cresceram a taxas de dois dígitos e ficaram acima da previsão anterior da empresa, enquanto a Cisco também relatou uma clara aceleração nas encomendas de infraestrutura de IA por parte de hiperescaladores. Apesar dos números fortes, as ações caíram no mercado pós-negociação, sugerindo que alguns investidores estão a negociar com base no contexto macroeconómico e no sentimento geral, em vez de apenas na qualidade do trimestre. Principais conclusões do relatório Receita recorde: US$ 15,3 mil milhões (+10% a/a) e EPS não GAAP: US$ 1,04 (+11% a/a), acima do consenso ( US$ 1,02 ).

(+10% a/a) e (+11% a/a), acima do consenso ( ). Margens superaram as expectativas: margem bruta não GAAP de 67,5% e margem operacional não GAAP de 34,6% , ambas acima da previsão máxima.

e , ambas acima da previsão máxima. A procura está claramente a acelerar: encomendas de produtos +18% a/a, com o crescimento das encomendas de redes a acelerar para mais de 20% a/a. As redes voltaram a ser o motor - não apenas um estabilizador Após um período mais fraco nos trimestres anteriores, o segmento de redes voltou a ser o principal motor de crescimento, com as receitas de redes a aumentarem 21% a/a. A administração destacou que um ciclo plurianual de renovação das redes de campus está em andamento, o que melhora a visibilidade da procura nas empresas e reduz o risco de “picos trimestrais”. Infraestrutura de IA: o número principal que importa O dado que mais movimentou o mercado foi US$ 2,1 mil milhões em encomendas de infraestrutura de IA de hiperescaladores no trimestre. A Cisco espera que esse fluxo ultrapasse US$ 5 bilhões no ano fiscal de 2026. O significado aqui é claro: a IA na Cisco não é mais apenas uma narrativa — está a começar a se traduzir em volumes significativos e pode apoiar o crescimento nos próximos trimestres. Orientação: trajetória estável, mas o risco de tarifa permanece 3.º trimestre do ano fiscal de 2026: receita de US$ 15,4 a US$ 15,6 mil milhões ; EPS não GAAP de US$ 1,02 a US$ 1,04 .

receita de ; . Exercício fiscal de 2026: receita de US$ 61,2 a US$ 61,7 mil milhões; EPS não GAAP de US$ 4,13 a US$ 4,17. É importante destacar que a orientação para o EPS inclui o impacto estimado das tarifas, com base na política comercial atual. Poeque é que o mercado não está “recompensando” imediatamente o resultado acima do esperado Uma queda após a divulgação dos resultados, apesar do resultado acima do esperado, não é incomum para empresas de tecnologia maduras de grande capitalização. Os investidores podem estar a reagir ao ambiente mais amplo (preocupações com desaceleração, custos de financiamento, cautela com capex) e ao facto de que a receita de serviços caiu 1% em relação ao ano anterior, enquanto o crescimento está a ser impulsionado principalmente pelos produtos. Em resumo: o trimestre foi forte, mas o mercado ainda está a filtrá-lo através da ciclicidade e da questão de quão duradoura será a procura por hiperescaladores. Daqui para a frente, o fundamental será manter o crescimento de dois dígitos nas encomendas e se a infraestrutura de IA continuará a ser uma fonte de procura repetível, em vez de uma onda de compras única. Os investidores também estarão atentos à capacidade da Cisco de proteger as margens num contexto de intensificação da concorrência na área da «estrutura de IA» e de potenciais atritos em matéria de política comercial. Gráficos da Cisco Systems e da Netflix (D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.