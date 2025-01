DE40 atinge novo máximo histórico📈

Os índices europeus recuperaram as perdas do início do mês e estão a atingir novos máximos🔔

Os mercados europeus estão a viver uma primeira metade de semana forte, ganhando ímpeto à medida que as preocupações dos investidores com as decisões económicas iniciais da administração Trump diminuem. Embora o novo presidente dos EUA enfatize que a UE também estará sujeita a tarifas, as decisões vinculativas até agora envolvem apenas uma revisão da política comercial.

Esta situação apoia os índices europeus, que continuam a subir esta semana, liderados pelo DAX da Alemanha. Só o índice STOXX Europe 600 subiu 2,7% esta semana, atingindo um novo máximo histórico (ATH). Desde o início de 2025, o valor do índice já aumentou 4,2%.

É de salientar que estes movimentos expõem os mercados europeus a riscos potenciais se se materializar um cenário de tarifas fortes - um cenário que os investidores previram durante a primeira quinzena de janeiro. Tendo em conta a estrutura do comércio entre a UE e os EUA, uma tarifa de 10% poderia resultar numa diminuição de 30% das exportações, enquanto uma tarifa de 25% poderia provocar uma queda das exportações até 70%, de acordo com as estimativas da Bloomberg. Esta situação teria um impacto no PIB da UE de 0,7% a 1,5%.

A economia alemã seria a mais afetada pela introdução de direitos aduaneiros, sendo os efeitos mais significativos sentidos no final do ano. Nos trimestres seguintes, o efeito das tarifas poderia ser atenuado pela substituição de produtos importados dos EUA, permitindo à UE responder com as suas próprias tarifas. Esta perspetiva apoia atualmente o crescimento visível no mercado alemão, que está a beneficiar da menor probabilidade de tarifas em comparação com o posicionamento do mercado antes da inauguração.

Impacto de uma tarifa de 25% no PIB por país. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Situação do índice DAX

O DAX está hoje a subir 0,82% para 21 400 pontos, atingindo novos máximos históricos. Desde o início do ano, o DAX ganhou um total de 6,44%, saindo de níveis em torno de 20.000 pontos. No último ano, o índice registou 16 vezes ganhos semelhantes ou superiores. No dia seguinte, subiu 10 vezes, com uma subida média de 0,54%, e desceu 6 vezes, com uma queda média de 0,83%.

Entre as maiores valorizações estão a Adidas (ADS.DE) e a Siemens Energy (ENR.DE), que subiram 6,55% e 7,70%, respetivamente. Enquanto isso, os maiores perdedores do índice DE40 hoje são Bayer (BAYN.DE) e Zalando (ZAL.DE), que caíram 2,50% e 1,90%, respetivamente. Um total de 24 empresas estão a contribuir para os ganhos de hoje, enquanto as restantes 16 estão a registar ligeiras descidas.

De uma perspetiva fundamental, as avaliações das empresas alemãs permanecem significativamente mais baixas do que as das acções americanas no S&P 500. No entanto, também não se encontram em níveis baixos. O índice DAX é negociado a um rácio preço/lucro (PE) de 17,8 e 16,1 para os lucros estimados para o próximo ano. Em comparação, as empresas americanas do S&P 500 negoceiam atualmente com rácios PE de cerca de 28-29. O rendimento dos dividendos do DAX é de 2,63% nos últimos 12 meses.

Fonte: xStation 5