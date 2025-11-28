Os índices europeus estão a registar ligeiras quedas esta sexta-feira. As ações da Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon e Merck estão a liderar os ganhos do índice, enquanto Rheinmetall (RHM.DE) continua a cair. xStation 5 Bloomberg Bloomberg Deutsche Borse recupera com os rumores sobre uma aquisição do Allfunds Group O Deutsche Borse entrou na reta final do ano com uma declaração que chamou imediatamente a atenção do mercado. O grupo confirmou que está numa ronda exclusiva de conversações sobre a aquisição do Allfunds Group, um dos maiores fornecedores europeus de distribuição de fundos e de infra-estruturas de serviços de fundos. O anúncio, por si só, foi suficiente para que as acções do Allfunds recuperassem após as recentes quedas, reflectindo a forma como os investidores interpretam o valor potencial do negócio. As discussões dizem respeito à aquisição da totalidade do capital social emitido e a emitir do Allfunds Group Plc. O conselho de administração do Allfunds concordou unanimemente em iniciar o período de exclusividade com base na proposta não vinculativa da Deutsche Börse.

A oferta implica uma avaliação total de 8,80 euros por ação, composta por 4,30 euros em numerário e 4,30 euros em novas ações da Deutsche Börse, calculada com base no VWAP de 10 dias do grupo.

Além disso, os acionistas do Allfunds terão direito a dividendos: 0,20 euros para 2025, até 0,20 euros (pro-rated até à data de encerramento) para 2026, e 0,10 euros por trimestre para 2027.

A transação continua sujeita a condições normais, tais como a devida diligência, a finalização da documentação vinculativa e a aprovação dos conselhos de administração de ambas as empresas. Não existe qualquer garantia de que o processo resulte num acordo concluído.

Qualquer acordo final também exigirá aprovações regulamentares. Embora a declaração ainda não inclua pormenores financeiros relativos às sinergias, a estrutura do processo e as mensagens da empresa indicam uma direção estratégica clara: A Deutsche Börse pretende reforçar a sua posição como um dos principais operadores de infra-estruturas do mercado financeiro na Europa. Os principais objectivos estratégicos podem ser resumidos da seguinte forma: A fusão com a Allfunds criaria um ecossistema harmonizado e pan-europeu para serviços de fundos, reduzindo a fragmentação do mercado.

A empresa aponta para poupanças operacionais e sinergias de custos potencialmente significativas, embora não tenha divulgado valores nem um calendário.

Espera-se que a aquisição melhore a eficiência operacional, aumente a capacidade de investimento no segmento dos serviços de fundos e acelere a implementação de novos produtos e tecnologias.

O projeto insere-se no plano mais vasto de reforço da posição financeira da região, ao mesmo tempo que constrói uma plataforma com alcance global. Nesta fase, é prematuro avaliar o impacto da transação nos resultados financeiros da Deutsche Börse nos próximos anos, dada a falta de estimativas de sinergias e de pormenores sobre o calendário. No entanto, o que é já evidente é que a empresa prossegue a sua tendência de expansão através de aquisições, com o objetivo de consolidar o mercado altamente fragmentado dos serviços de fundos. Caso a transação se concretize, poderá remodelar significativamente o panorama competitivo do sector europeu das infra-estruturas financeiras. DB1.DE (Gráfico D1) xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.