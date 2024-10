DE40: DAX perde momentum após a descida das taxas de juro do BCE

Os mercados europeus estão a reagir ao anúncio do BCE ao reduzir as taxas de juro em 25 pontos base. Apesar de uma abertura positiva, muitos índices estão a perder momentum: O DAX alemão está recuar ligeiramente, enquanto que o IBEX35 espanhol (+0,45%) e o WIG20 polaco (+1,5%) estão a ganhar. No entanto, o CAC40 da França (-0,3%), o FTSE 100 da Grã-Bretanha (-0,15%) e o FTSE MIB da Itália (-0,4%) estão no vermelho.

Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 DE40 O DAX, está a perder momentum após a decisão do BCE. Embora o índice permaneça acima da EMA de 50 períodos (linha roxa), e está a testar a EMA de 20 períodos. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: Bayer (BAYN.DE): A Bayer ganhou uma ação judicial em Filadélfia sobre os alegados efeitos negativos para a saúde do seu produto Roundup. As acções da empresa subiram 0,04% hoje.

A Bayer ganhou uma ação judicial em Filadélfia sobre os alegados efeitos negativos para a saúde do seu produto Roundup. As acções da empresa subiram 0,04% hoje. DHL Express (DHL.DE): A DHL Express vai investir mais de 100 milhões de euros em capacidade de transporte e manuseamento no quarto trimestre de 2024. A transportadora planeia expandir a sua frota com 8 novos Boeing 777. O crescimento esperado da empresa para este ano está estimado em 8,8%, principalmente devido ao desenvolvimento dinâmico do sector do comércio eletrónico. As acções da transportadora estão a ganhar 2,6%.

A DHL Express vai investir mais de 100 milhões de euros em capacidade de transporte e manuseamento no quarto trimestre de 2024. A transportadora planeia expandir a sua frota com 8 novos Boeing 777. O crescimento esperado da empresa para este ano está estimado em 8,8%, principalmente devido ao desenvolvimento dinâmico do sector do comércio eletrónico. As acções da transportadora estão a ganhar 2,6%. Commerzbank (CBK.DE): Depois de ter adquirido uma participação de 9% no Commerzbank, o diretor executivo do UniCredit declarou a possibilidade de uma aquisição total do banco alemão. A instituição resultante seria o quinto maior banco da União Europeia. As acções do banco continuam a subir, com um ganho intradiário de 1,97%.

Depois de ter adquirido uma participação de 9% no Commerzbank, o diretor executivo do UniCredit declarou a possibilidade de uma aquisição total do banco alemão. A instituição resultante seria o quinto maior banco da União Europeia. As acções do banco continuam a subir, com um ganho intradiário de 1,97%. Siemens (SIE.DE): A Siemens está a atrasar as entregas para a construção de uma central nuclear turca. Segundo o ministro da Energia turco, os atrasos são de natureza política e “prejudicam a Turquia em vez de sancionar a Rússia”. Apesar disso, as acções da empresa subiram 1,5%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.