DE40: DAX poderá voltar a testar os máximos históricos?

Esta sexta-feira está a ser marcada por um sentimento positivo em torno das bolsas europeias. O DAX alemão está a subir 0,13%, o IBX35 espanhol sobe 0,33%, o WIG20 polaco ganha 0,66% e o FTSE 100 britânico mantém-se estável. O CAC40 francês e o FTSE MIB italiano, por outro lado, estão a recuar cerca de 0,2%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 DE40 Apesar do DAX ter recuado após o BCE baixar as taxas de juro, o índice acabou por terminar a sessão em alta. Hoje, o índice alemão continua a subir, mostrando força e permanecendo acima da EMA de 20 períodos (linha roxa). Fonte: xStation5 Notícias sobre as empresa cotadas: Volkswagen (VOW1.DE): o fabricante de automóveis chegou a um acordo com um sindicato belga para retomar as operações na fábrica da Audi, interrompidas devido à baixa procura do Audi Q8 e-tron elétrico. As ações da Volkswagen subiram 2,38% hoje.

Commerzbank (CBK.DE): O presidente do Bundesbank enfatizou a necessidade de bancos fortes para financiar empreendimentos alemães. Embora Joachim Nagel não tenha comentado diretamente sobre o Commerzbank, ele observou que a essência das aquisições é criar uma instituição competitiva com um modelo de negócios eficiente. As ações do banco continuam a subir, com uma subida intradiária de 3,1%.

Fresenius (FRE.DE): O JPMorgan melhorou a sua recomendação para a empresa (de neutral para overweight) à luz das mudanças de gestão e da reestruturação em curso. As ações da Fresenius estão atualmente a subir 3,3%.

Infineon Technologies (INF.DE): O fabricante alemão de semicondutores anunciou uma colaboração com a ZF sobre software de IA para veículos autónomos. As ações da empresa estão a subir 0,3%.

SAP (SAP.DE): produtora de software anunciou a aquisição da WalkMe, plataforma líder de adoção digital (DAP), cotada no Nasdaq. Apesar disso, as ações da SAP estão em ligeira queda (-0,12%).

Henkel (HEN3.DE): A Jefferies baixou a sua recomendação para a Henkel de comprar para manter. A pressão sobre as ações da empresa é causada por uma discrepância entre os resultados esperados para o terceiro trimestre de 2024 e as previsões da Jefferies (3,6% vs. previsão: 1,9%). As ações da empresa perderam 0,37% após a recomendação.

