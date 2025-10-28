DE40: DAX próximo dos máximos da última semana 📈

Principais conclusões DAX flutua em máximos de uma semana

Symrise e SUSS MicroTec deslizam após resultados

As acções da Nordex sobem 19%

As acções do Deutsche Borse estão muito abaixo da EMA200, apesar do sólido relatório de resultados



O sentimento na europa começa a dar sinais de melhoria, influenciado pelo bom desempenho dos índices em Wall Street. O chanceler alemão, Friedrich Merz, apoiou a iniciativa da bolsa de valores pan-europeia, destinada a rivalizar com as bolsas de valores dos EUA e da China. DE40 Os futuros do DAX (DE40) estão a subir quase 0,3% hoje, acima dos 24400 pontos e respeitando a EMA50 (a linha laranja). Fonte: xStation5 SUSS MicroTec (Gráfico D1) O Deutsche Bank baixou o seu preço-alvo para a SUSS MicroTec SEde 41 euros para 36 euros, mantendo uma notação de Hold, depois de a empresa ter emitido o seu segundo aviso de lucros em 2025. Embora as vendas tenham sido sólidas - cerca de 118 milhões de euros, cerca de 4-5% acima das expectativas - as margens caíram, revelando o verdadeiro ponto fraco. A margem bruta desceu para 33,1%, bem abaixo do intervalo de 38-39% previsto pelos analistas, fazendo descer a margem EBIT para apenas 10,5%. De acordo com o Deutsche Bank, o declínio acentuado reflecte tanto uma mistura de produtos menos favorável como os custos de arranque da nova fábrica de Taiwan, que estão a pesar na rentabilidade a curto prazo. Ocrescimento da linha de produção não é o problema - as margens é que são. Atualmente, uma ação está quase 30% abaixo da sua EMA200. Fonte: xStation5 As ações da Deutsche Borse (intervalo D1) superam as expectativas e acalmam os receios quanto aos resultados da tesouraria A Deutsche Boerse AG (DB1:GR) registou um sólido desempenho no terceiro trimestre de 2025, ultrapassando as previsões dos analistas e acalmando as preocupações dos investidores relativamente aos fracos resultados da tesouraria. A receita líquida aumentou 3% em relação ao ano anterior, enquanto a receita , excluindo os resultados de tesouraria, aumentou 7%, sinalizando a força subjacente do negócio. Os rendimentos de tesouraria caíram 19%, mas a queda foi menos acentuada do que os mercados previam. O controlo rigoroso dos custos ajudou - as despesas ficaram 2% abaixo das estimativas , aumentando a rentabilidade. Como resultado, o EBITDA superou o consenso em 4% e o EPS em 5% , marcando um retorno bem-vindo à dinâmica dos lucros. A Deutsche Boerse reafirmou as suas perspectivas para o ano de 2025 , estando atualmente a negociar a 18,3 × 2026 EPS e 12 × EV/EBITDA .

A Deutsche Börse apresentou um terceiro trimestre forte, surpreendendo os analistas com resultados melhores do que o esperado, mesmo em meio à baixa volatilidade do mercado de ações. O operador de bolsa obteve 473 milhões de euros de lucro, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, excedendo as previsões consensuais.

De acordo com o novo Diretor Financeiro, Jens Schulte, os lucros, excluindo os resultados de tesouraria, aumentaram 7%, o que demonstra a capacidade de resistência da empresa, apesar das pressões cíclicas sobre a atividade comercial. Para o ano completo, a Deutsche Börse continua no bom caminho para atingir os seus objectivos para 2025. A administração continua a prever que as receitas líquidas (excluindo a tesouraria) aumentem cerca de 9%, para cerca de 5,2 mil milhões de euros, enquanto o EBITDA deverá atingir cerca de 2,7 mil milhões de euros, contra 2,35 mil milhões de euros no ano anterior. Em suma, mesmo com mercados mais calmos, a Deutsche Börse está a provar que pode gerar um crescimento estável - um sinal tranquilizador a longo prazo. O analista do Deutsche Bank manteve a classificação de "Buy" e o preço-alvo de 291 euros, afirmando que os resultados "põem termo às recentes tendências negativas em matéria de resultados" e proporcionam uma forte preparação para o Dia dos Mercados de Capitais de dezembro. Fonte: xStation5 Symrise (SY1.DE, Gráfico D1) A Symrise regista uma ligeira queda nas receitas, mas reafirma os objectivos de lucro A Symrise AG, o produtor alemão de fragrâncias e aromas, relatou um declínio modesto na receita do terceiro trimestre, refletindo uma dinâmica de mercado mais lenta em partes de seu portfólio. A receita chegou a 1,22 mil milhões de euros, abaixo dos 1,26 mil milhões de euros do ano anterior, embora as vendas orgânicas ainda tenham crescido 1,4%. Para os primeiros nove meses do ano, a Symrise gerou 3,78 mil milhões de euros em receitas, ligeiramente abaixo dos 3,82 mil milhões de euros do ano passado, correspondendo a um crescimento orgânico de 2,6%. A empresa ajustou a sua orientação para o ano inteiro, reduzindo a sua previsão de crescimento orgânico para 2,3%-3,3% (anteriormente 3%-5%), mas mantendo o seu objetivo de margem EBITDA em torno de 21,5%. Olhando para o futuro, a Symrise reafirmou os seus objectivos a médio prazo para 2028 - visando uma taxa de crescimento anual composta orgânica (CAGR) de 5%-7% e uma margem EBITDA entre 21% e 23%. Apesar dos ventos contrários a curto prazo, a Symrise continua a enfatizar a rentabilidade estável e a execução disciplinada do seu plano de crescimento a longo prazo. Fonte: xStation5

