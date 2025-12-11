O sentimento do mercado acionista alemão está hoje moderadamente otimista, embora o índice tenha perdido parte dos seus ganhos recentes. O índice de referência permanece acima dos 24.000 pontos, mas está a cair cerca de 0,2% esta manhã. As ações da Rheinmetall continuam a subir após uma recomendação positiva da Bernstein; entretanto, a Ucrânia apresentou aos Estados Unidos um plano de paz revisto com a Rússia.

As acções da Carl Zeiss também estão a negociar em alta hoje, apoiadas pelo crescimento das receitas.

A Delivery Hero está sob pressão após as alterações de rating do Citi e do Cantor Fitzgerald.

A Audi vai vender uma participação maioritária no estúdio de design italiano Italdesign Giugiaro SpA à UST, sediada nos EUA.

A principal publicação macroeconómica de hoje será a dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA (14:30 CET).

O sector europeu do software está a ter um bom desempenho, apesar de uma queda de mais de 10% na Oracle (ORCL.US), na sequência dos seus ganhos nos EUA.

Após o fecho da sessão nos EUA, a Costco e a Broadcom irão apresentar os seus resultados.

O índice está a manter-se acima das duas principais médias móveis: a EMA50 (linha laranja) e a EMA200 (linha vermelha). xStation 5 Ações da Carl Zeiss Meditec sob pressão A Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) registou um crescimento sólido das receitas no 4º trimestre de 2025 de 7,8% em relação ao ano anterior, para 2,228 mil milhões de euros, apesar de um ambiente de mercado desafiante e dos ventos contrários das tarifas e dos movimentos cambiais. No entanto, as acções estão hoje a ser negociadas em novos mínimos históricos, em parte devido aos impactos tarifários e à intensificação da concorrência que limita o potencial de subida. - O lucro por ação foi de 1,61 euros, com um EPS ajustado de 1,90 euros, confirmando uma melhoria operacional estável. - As vendas de equipamentos cresceram 2,3%, enquanto os consumíveis aumentaram 15,2%, melhorando significativamente a qualidade das receitas. - A empresa atingiu, pela primeira vez, uma quota de 50% de receitas recorrentes, reforçando a sua resistência à volatilidade cíclica. - A carteira de encomendas aumentou uns impressionantes 18,2% em relação ao ano anterior, para 2,288 mil milhões de euros, sinalizando uma forte procura para o próximo ano fiscal. - O EBITDA aumentou 3,5% para 258 milhões de euros, embora a margem tenha diminuído ligeiramente para 11,6%, contra 12% no ano anterior. - A empresa manteve uma forte posição competitiva em mercados-chave como a China e o Japão, apesar da pressão regulamentar e da crescente concorrência local. - Espera-se que a integração da unidade digital nos segmentos de negócio existentes aumente a eficiência operacional e acelere a expansão dos produtos. - A administração prevê um crescimento orgânico das receitas de um dígito médio no próximo ano e receitas de cerca de 2,3 mil milhões de euros, com um objetivo de margem EBITDA próximo de 12,5%. - Nos próximos 3 a 5 anos, a empresa tem como objetivo um crescimento orgânico de um dígito médio a elevado e uma margem EBITDA de 16-20%, o que indica ambições claras de expansão e de melhoria da rentabilidade. - A administração sublinhou a importância estratégica de manter uma presença na China, observando que a ausência deste mercado poderia representar riscos comerciais significativos. - As tarifas americanas acrescentaram mais de 10 milhões de EUR aos custos, enquanto os efeitos cambiais negativos ultrapassaram os 20 milhões de EUR, pesando fortemente nas margens do quarto trimestre. - O aumento da concorrência dos operadores locais e a incerteza regulamentar continuam a ser os principais riscos para o segmento da tecnologia médica na China. - O modelo VBP (aquisição baseada no volume) da China continua a exercer pressão sobre os preços e as margens, colocando desafios constantes ao sector. xStation 5 A Bernstein elevou as perspetivas para as ações da Rheinmetall (RHM.DE) para “outperform”, com um preço-alvo de EUR 2.050 por ação. A ação atingiu recentemente um máximo histórico de EUR 2.000 e está atualmente a ser negociada cerca de 20% abaixo desse nível. xStation 5 O Citi baixou o preço-alvo da Delivery Hero (DHER.DE) para EUR 19 por ação, enquanto o Cantor Fitzgerald emitiu uma notação “neutra” com um objetivo de EUR 21,5. Ambas as recomendações sugerem uma subida limitada em relação aos níveis actuais. xStation 5

