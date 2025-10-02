DE40: Europa em alta

A sessão de hoje na Europa está a decorrer num clima excepcionalmente otimista. Os investidores em praticamente todas as principais bolsas estão a ver as cotadas em território de ganhos, e os índices estão a registar ganhos claros. Os maiores aumentos são observados no DAX e no AEX, com subidas acima de 0,6%. O FTSE 100 e o ATX20 estão a apresentar um desempenho mais fraco, com quedas em torno de 0,15%. Os compradores não se deixam intimidar pelas tensões geopolíticas nem pelo prolongado «encerramento do governo» nos Estados Unidos. Pelo contrário, alguns investidores interpretam os problemas fiscais nos EUA como um fator que aumenta a pressão sobre a Reserva Federal para acelerar os cortes nas taxas de juro. Isto alimenta ainda mais o apetite pelo risco na Europa e na Ásia. Fonte: Bloomberg Finance Lp

O índice alemão está a registar ganhos invulgares hoje. Os setores industrial e de TI são os que mais sobem, enquanto as empresas de serviços públicos registam uma ligeira descida.

Dados macroeconómicos No contexto das negociações de hoje, os dados macroeconómicos desempenham um papel importante. Devido ao encerramento nos EUA, o relatório sobre novos pedidos de subsídio de desemprego e os dados sobre encomendas de bens duradouros não serão publicados. As publicações de dados da Europa estão a decorrer sem interrupções. Os dados do Eurostat mostraram um aumento da taxa de desemprego na zona euro de 6,2% para 6,3%.

Às 13h, o mercado também aguarda o relatório Challenger sobre demissões planejadas e emprego nos EUA, o que pode ser um fator de volatilidade adicional nos mercados. DE40 (D1) Fonte: xStation5

O gráfico mostra que os compradores romperam com força a zona de resistência em termos de fibonacci no nível de 23,6 e estão atualmente parados na última zona de suporte que separa o preço do ATH. Romper a resistência em torno de 24530 pode resultar em um teste nas proximidades do ATH, enquanto ricochetear na resistência provavelmente significará um retorno à consolidação entre 24500 e 23500. Notícias da empresa:

Siemens (SIE.DE) — A gigante alemã subiu mais de 2% após o anúncio da cisão da sua subsidiária (Siemens Healthineers). Rational (RAA.DE) — A empresa subiu 3% após receber uma recomendação positiva de um banco de investimento, com um novo preço-alvo de 1035 euros. Novo Nordisk (NOVOB.DK) — A gigante farmacêutica dinamarquesa subiu mais de 2% depois de um banco de investimento ter aumentado a sua recomendação para as ações da empresa.

