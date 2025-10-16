DE40: Índices europeus continuam laterais

Principais conclusões O dia começa com quedas mas o otimismo ameaça regressar ao mercado à medida que o dia avança

Nestlé valoriza com a promessa de despedimento de 16.000 trabalhadores

Grande acumulação de relatórios da Suécia

Os discursos do FOMC e da EBC são provavelmente os que mais influenciam os preços no final do dia

A sessão europeia começou com os índices a reagirem às tensões comerciais e financeiras ligadas às relações com a Rússia e a China, mas também com bons resultados das empresas. Apesar das ligeiras descidas iniciais dos principais índices, os investidores recuperaram gradualmente o otimismo. Como resultado, por volta do meio-dia, a maioria dos mercados europeus conseguiu recuperar as perdas da manhã e tornou-se ligeiramente positiva. De salientar os sólidos resultados trimestrais publicados pela TSMC, Nestlé e Sartorius, que reforçaram o sentimento do mercado. Após o final da sessão, três grandes empresas escandinavas: Industrivärden, Investor e Nordea Bank apresentarão os seus relatórios trimestrais. Os resultados destas empresas podem ter um impacto significativo no sentimento da região. Os investidores interessados no mercado local devem seguir atentamente estas publicações. Fonte: Bloomberg Finance Lp O maior contribuinte para o crescimento de hoje é claramente a indústria, enquanto os cuidados de saúde puxam os índices para baixo. Dados Macroeconómicos: Além disso, os últimos dados sobre as balanças comerciais dos países da União Europeia confirmaram os actuais excedentes de exportação. Na segunda metade do dia, os investidores seguirão atentamente os discursos dos membros do FOMC e do BCE. O mercado estará também à espera do relatório da EIA sobre os inventários de petróleo, que poderá influenciar a direção futura dos preços das matérias-primas e o sentimento do mercado. Espera-se uma descida moderada dos inventários.

DE40 (D1)

Fonte: xStation5 O índice continua a ser negociado perto da zona dos 24.380 pontos, mas os compradores têm tido cada vez mais dificuldades.Neste momento, o preço está a ser negociado em torno do nível FIBO 38,2 e abaixo da EMA50. Notícias da Empresa: Nestlé (NESN.CH) - O conglomerado suíço publicou hoje os seus resultados para os primeiros 3 trimestres. Os resultados financeiros da empresa foram decentes, perto das expectativas. A empresa registou um ligeiro crescimento na maioria das áreas de atividade. No entanto, o que causou um aumento de quase 8% nas ações foi o plano de despedimento de 16.000 funcionários nos próximos 2 anos. Os despedimentos deverão afetar sobretudo a área administrativa. Sartorius (SRT.DE) - A empresa de energia publicou uma previsão de vendas otimista. A empresa prevê um aumento de 7% das vendas no próximo ano. O preço das ações está a subir até 3%. Kering (KER.FR) - O retalhista britânico recebeu uma recomendação negativa de um banco de investimento. As suas ações, depois de terem valorizado ontem, estão a desvalorizar quase 3%. flatexDEGIRO (FTK.DE) - O fornecedor alemão de serviços de investimento regista um crescimento das receitas para 550 milhões de euros, superando as expectativas dos analistas. A empresa está a crescer mais de 5%. Kinnevik (KINVB.SE) - A empresa de investimento sueca melhorou os seus resultados após as recentes perdas e registou um lucro líquido de 741 milhões de coroas suecas, em comparação com uma perda de 1,9 mil milhões de coroas há um ano. As ações da empresa estão a subir mais de 6%. Repsol (REP1.ES) - A empresa espanhola de energia recebeu uma recomendação negativa do Morgan Stanley, apontando a Shell e a Total como melhores integradoras de energia na Europa. O preço das ações está a cair mais de 1%.

