Declínio prolongado no final da semana! 🚨

Preocupações com os efeitos da paralisação do governo, dados fracos da Universidade de Michigan e um recuo do risco estão levando a uma extensão da correção em Wall Street. Os contratos US100 estão a perder cerca de 1,9%, enquanto os contratos Russell e S&P 500 caíram mais de 1,3%. Desde o início da semana, observamos uma diminuição notável no apetite pelo risco dos investidores e uma deterioração geral no sentimento. O mercado agora espera não apenas Capex e promessas dos gigantes da tecnologia e da IA, mas também estratégias de monetização e retorno sobre o investimento na perspectiva de trimestres, não de anos. A situação é agravada pela paralisação do governo dos EUA, que já se tornou a mais longa da história. Episódios anteriores desse tipo terminaram com impacto limitado na economia, mas a situação está a tornar-se cada vez mais grave, conforme confirmado pelos comentários de Kevin Hassett, um dos principais conselheiros económicos da Casa Branca. Hassett afirma que os efeitos da paralisação são «muito piores do que o esperado». Uma opinião semelhante é defendida por Scott Bessent, que afirma que grande parte da economia dos EUA já está realisticamente em recessão. Essas preocupações também são compartilhadas pelo presidente da Câmara dos Representantes, Johnson. A falta de uma solução rápida para o problema orçamentário americano pode empurrar os índices para níveis significativamente mais baixos se novos riscos se materializarem. Além disso, o mercado tomou conhecimento dos resultados do relatório da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor e as expectativas de inflação, o que também não permite uma melhoria no humor do mercado. A Universidade apontou para uma deterioração do sentimento entre os consumidores em todos os segmentos. Uma queda particularmente grande foi observada nas “condições atuais”. Essas leituras são particularmente importantes em condições de acesso limitado a dados macroeconómicos devido à paralisação do governo. O conjunto desses fatores está levando os índices americanos aos seus níveis mais baixos em mais de um mês. US100 (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.