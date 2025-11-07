Abertura do mercado norte-americano: índices prolongam as quedas esta sessão

A sessão de sexta-feira está a ser marcada novamente por quedas nos índices em Wall Street. Os futuros do NASDAQ100 são os que mais perdem, com uma queda de 1,4%. O S&P 500 e o DOW estão a ter um melhor desempenho, com os contratos a descerem aproximadamente 0,6 - 1,1%.

O elefante na sala que os mercados começaram a notar recentemente é o encerramento do governo dos EUA. A paralisação tornou-se a mais longa da história. Episódios anteriores deste tipo terminaram com um impacto limitado na economia, mas a situação está a tornar-se cada vez mais grave, como confirmado pelos comentários de Kevin Hassett, um dos principais conselheiros económicos da Casa Branca. Hassett afirma que os efeitos do shutdown são “muito piores do que o esperado”. Os comentários de Scott Bessent, que afirma que uma grande parte da economia dos EUA já se encontra numa verdadeira recessão, não melhoram a situação. Estas preocupações são partilhadas pelo Presidente da Câmara dos Representantes, Johnson. A falta de uma solução rápida para o problema orçamental dos EUA poderá fazer baixar significativamente os índices se se concretizarem novos riscos.

Fonte: Bloomberg Finance LP

As maiores descidas no início da sessão são registadas pelas empresas tecnológicas. Os investidores esperam claramente estratégias de monetização da IA e retornos de grandes investimentos.

Dados Macroeconómicos:

Esta tarde foram publicados os resultados do relatório da Universidade de Michigan sobre o sentimento dos consumidores e as expectativas de inflação, que também não permite uma melhoria do sentimento do mercado. A Universidade apontou para uma deterioração do sentimento dos consumidores em todos os segmentos. As “condições actuais” registaram um declínio particularmente grande. As expectativas de inflação a curto prazo também aumentaram ligeiramente.

Uma tendência interessante apareceu nos dados de emprego do Canadá. O desemprego diminuiu e o emprego aumentou. No entanto, o emprego a tempo inteiro diminuiu, enquanto o emprego a tempo parcial registou um enorme aumento. A descida do desemprego pode ser interpretada como uma recuperação sazonal numa tendência ascendente de longo prazo, mas a mudança significativa na dinâmica do emprego para empregos a tempo parcial pode indicar dificuldades para as empresas em manterem horas a tempo inteiro.

US100 (D1)

Fonte: xStation5

A força dos compradores esgotou-se junto do limite superior da linha de tendência de alta. A quebra da zona de suporte marcada pelos 25200 prolongou ainda mais o movimento de baixa, em direção à zona de fibonacci nos 23.6-38.2.

Notícias da Empresa:

Expedia (EXPE.US) - A agência de viagens está a subir mais de 15% na abertura do mercado depois de publicar excelentes resultados, aumentando as previsões para os próximos trimestres, o que permite recomendações positivas por parte das empresas de investimento.

MP Materials (MP.US) - A empresa de metais de terras raras regista uma queda de 7% após os resultados. As receitas ficaram abaixo das expectativas do mercado, mas o EPS teve um melhor desempenho, com -0,1, mostrando a capacidade da empresa para controlar os custos e as perdas.

AirBnb (ABNB.US) - A empresa de aluguer de curta duração publicou bons resultados, com especial destaque para a melhoria da procura no mercado norte-americano. A ação ganha mais de 4%.

Take-Two Interactive (TTWO.US) - A editora de jogos de vídeo atrasou significativamente o lançamento do aguardado GTA6. A empresa perde mais de 6%.

Comcast (CMCSA.US) - A empresa de media está em negociações para adquirir a emissora ITV e colaborar com a Warner Bros no negócio de streaming.

Affirm Holding (AFRM.US) - O preço das acções da empresa de serviços de pagamentos diferidos sobe mais de 10% depois de a empresa ter aumentado as suas previsões para o próximo ano.

SweetGreen (SG.US) - Outra cadeia de restaurantes desilude com os resultados, num contexto de enfraquecimento do sentimento dos consumidores. Depois de ter baixado as previsões para o final do ano, a empresa perde mais de 15%.

Globus Medica (GMED.US) - O fabricante de equipamento médico sobe 30% depois de ter superado significativamente as expectativas dos investidores relativamente às previsões de receitas. Os analistas partilham a confiança da empresa.