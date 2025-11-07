Abertura do mercado norte-americano: índices prolongam as quedas esta sessão

- Mercado desce na abertura da sessão de sexta-feira
- O impacto do encerramento do governo torna-se cada vez mais grave
- A Universidade de Michigan confirma o declínio do sentimento dos clientes
- GTA6 adiado, acções da Take-Two em forte queda
- AirBnb satisfez os investidores com os resultados e as perspectivas
- Mercado desce na abertura da sessão de sexta-feira
- O impacto do encerramento do governo torna-se cada vez mais grave
- A Universidade de Michigan confirma o declínio do sentimento dos clientes
- GTA6 adiado, acções da Take-Two em forte queda
- AirBnb satisfez os investidores com os resultados e as perspectivas
A sessão de sexta-feira está a ser marcada novamente por quedas nos índices em Wall Street. Os futuros do NASDAQ100 são os que mais perdem, com uma queda de 1,4%. O S&P 500 e o DOW estão a ter um melhor desempenho, com os contratos a descerem aproximadamente 0,6 - 1,1%.
O elefante na sala que os mercados começaram a notar recentemente é o encerramento do governo dos EUA. A paralisação tornou-se a mais longa da história. Episódios anteriores deste tipo terminaram com um impacto limitado na economia, mas a situação está a tornar-se cada vez mais grave, como confirmado pelos comentários de Kevin Hassett, um dos principais conselheiros económicos da Casa Branca. Hassett afirma que os efeitos do shutdown são “muito piores do que o esperado”. Os comentários de Scott Bessent, que afirma que uma grande parte da economia dos EUA já se encontra numa verdadeira recessão, não melhoram a situação. Estas preocupações são partilhadas pelo Presidente da Câmara dos Representantes, Johnson. A falta de uma solução rápida para o problema orçamental dos EUA poderá fazer baixar significativamente os índices se se concretizarem novos riscos.
Fonte: Bloomberg Finance LP
As maiores descidas no início da sessão são registadas pelas empresas tecnológicas. Os investidores esperam claramente estratégias de monetização da IA e retornos de grandes investimentos.
Dados Macroeconómicos:
Esta tarde foram publicados os resultados do relatório da Universidade de Michigan sobre o sentimento dos consumidores e as expectativas de inflação, que também não permite uma melhoria do sentimento do mercado. A Universidade apontou para uma deterioração do sentimento dos consumidores em todos os segmentos. As “condições actuais” registaram um declínio particularmente grande. As expectativas de inflação a curto prazo também aumentaram ligeiramente.
Uma tendência interessante apareceu nos dados de emprego do Canadá. O desemprego diminuiu e o emprego aumentou. No entanto, o emprego a tempo inteiro diminuiu, enquanto o emprego a tempo parcial registou um enorme aumento. A descida do desemprego pode ser interpretada como uma recuperação sazonal numa tendência ascendente de longo prazo, mas a mudança significativa na dinâmica do emprego para empregos a tempo parcial pode indicar dificuldades para as empresas em manterem horas a tempo inteiro.
US100 (D1)
Fonte: xStation5
A força dos compradores esgotou-se junto do limite superior da linha de tendência de alta. A quebra da zona de suporte marcada pelos 25200 prolongou ainda mais o movimento de baixa, em direção à zona de fibonacci nos 23.6-38.2.
Notícias da Empresa:
Expedia (EXPE.US) - A agência de viagens está a subir mais de 15% na abertura do mercado depois de publicar excelentes resultados, aumentando as previsões para os próximos trimestres, o que permite recomendações positivas por parte das empresas de investimento.
MP Materials (MP.US) - A empresa de metais de terras raras regista uma queda de 7% após os resultados. As receitas ficaram abaixo das expectativas do mercado, mas o EPS teve um melhor desempenho, com -0,1, mostrando a capacidade da empresa para controlar os custos e as perdas.
AirBnb (ABNB.US) - A empresa de aluguer de curta duração publicou bons resultados, com especial destaque para a melhoria da procura no mercado norte-americano. A ação ganha mais de 4%.
Take-Two Interactive (TTWO.US) - A editora de jogos de vídeo atrasou significativamente o lançamento do aguardado GTA6. A empresa perde mais de 6%.
Comcast (CMCSA.US) - A empresa de media está em negociações para adquirir a emissora ITV e colaborar com a Warner Bros no negócio de streaming.
Affirm Holding (AFRM.US) - O preço das acções da empresa de serviços de pagamentos diferidos sobe mais de 10% depois de a empresa ter aumentado as suas previsões para o próximo ano.
SweetGreen (SG.US) - Outra cadeia de restaurantes desilude com os resultados, num contexto de enfraquecimento do sentimento dos consumidores. Depois de ter baixado as previsões para o final do ano, a empresa perde mais de 15%.
Globus Medica (GMED.US) - O fabricante de equipamento médico sobe 30% depois de ter superado significativamente as expectativas dos investidores relativamente às previsões de receitas. Os analistas partilham a confiança da empresa.
Resumo diário - Governo permanece fechado, mercado em queda, criptomoedas recuperam
Venezuela: o que uma mudança no poder significaria para os preços do petróleo?
GBPUSD: Ganhos antes da decisão do BoE!
⏫US100 dispara 1% !
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.