DE40: Índices na Europa voltam a recuar

O sentimento na Europa continua fraco, com os investidores menos confiantes no cessar-fogo no Médio Oriente e as crescentes tensões entre os líderes do G7 estão também a pesar no sentimento do mercado esta sessão. Os índices estão a negociar no vermelho (DAX: -0,87%, CAC40: -0,9%, FTSE 100: -0,36%, FTSE MIB: -1,26%).

Na cimeira do G7, as tensões aumentaram quando o antigo Presidente dos EUA, Trump, criticou o Presidente francês, Macron, por causa das conversações sobre o cessar-fogo no conflito entre Israel e o Irão, chamando-lhe “um candidato à publicidade”, depois de Macron ter sugerido que os EUA estavam a pressionar para um cessar-fogo. A partida prematura de Trump e os pontos de vista contraditórios realçam as crescentes clivagens entre os dois líderes, com Macron a defender a diplomacia enquanto Trump enfrenta pressões para apoiar uma ação militar contra as instalações nucleares do Irão. Estas divergências aprofundam as tensões existentes sobre questões como a Ucrânia e a Rússia, expondo fissuras na aliança transatlântica.

DE40 (D1)

Os futuros do índice DAX têm estado em queda desde que atingiram o seu máximo histórico de 24.499,7. No entanto, é importante notar que os vendedores ainda têm de quebrar um nível de suporte importante.

