DE40: Indústria de defesa sob pressão, mercado aguarda decisão da FED

A sessão europeia abre com expectativas em relação aos resultados das reuniões de paz e à publicação das atas da FED. A reação do mercado é moderada. DE40: -0,17% Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app FRA40: +0,36% UK100: -0,14% EU50: +0,13% Não há resultados empresariais significativos nem dados macroeconómicos no mercado europeu, pelo que os investidores aguardam o próximo impulso, principalmente da Reserva Federal. Esta quarta-feira, serão publicadas as chamadas atas do FOMC, que revelarão o registo das discussões durante a última reunião. As atas poderão revelar, em maior medida do que a declaração, o que outros membros, além de Jerome Powell, pensam sobre as perspetivas para as taxas de juro. É claro que, do ponto de vista do Fed, o evento mais importante será o simpósio económico de sexta-feira em Jackson Hole, onde o principal evento será os discursos de Powell e outros membros do Fed. Os líderes de alguns países europeus e da OTAN reuniram-se ontem com Donald Trump para continuar as negociações de paz. Os EUA declaram a sua disponibilidade para fornecer garantias após o fim da guerra, enquanto os líderes da UE/OTAN defendem novas sanções. Atualmente, a economia e o mercado da UE estão sob pressão das tarifas dos EUA, da concorrência da China, das ameaças da Rússia e de problemas internos, incluindo baixo crescimento e dívida. Considerando as avaliações, neste momento, os investidores parecem acreditar que a comunidade europeia irá superar a maioria destas questões, mas permanece a questão de saber se estas esperanças se revelarão justificadas. DE40 (D1) O índice alemão encontra-se atualmente no meio de um canal de consolidação, numa tendência ascendente. O mercado defendeu a linha de tendência na média EMA100, que serve como forte suporte em caso de quedas. A próxima resistência a ser superada no índice é a máxima histórica do mês passado, no nível de 24757. Notícias da empresa: A esperança pelo fim da guerra está a fazer cair as ações das empresas de defesa - A possibilidade de fim das hostilidades e redução da procura por armas e munições tem um impacto negativo nas ações das gigantes da indústria de defesa europeia. A Rheinmetall (RHM.DE) caiu mais de 3%. A Dassault (AM.FR) está a perder mais de 2%. A BAE (BA.UK) também caiu mais de 2%. Stratec (SBS.DE) - A empresa de diagnóstico médico publicou o seu relatório do primeiro semestre de 2025, que foi recebido de forma muito positiva pelo mercado. As vendas estão a aumentar e a margem permanece estável, resultando numa abertura em alta e, atualmente, o aumento do preço é superior a 3%. Merck KGaA (MKR.DE) - Outro banco de investimento rebaixou a classificação das ações da empresa de biotecnologia. As avaliações estão reagindo com uma queda de cerca de 1%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.