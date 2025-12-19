As ações da Oracle (ORCL) registraram um aumento significativo após relatos sobre o progresso na transação da TikTok nos Estados Unidos e discussões sobre captação de recursos com a OpenAI, destacando o fortalecimento estratégico da empresa nos setores de computação em nuvem e inteligência artificial. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A ByteDance concordou em vender mais de 80% das operações da TikTok nos Estados Unidos para um consórcio que inclui a Oracle, a Silver Lake e a MGX, de Abu Dhabi. A transação visa atender aos requisitos de segurança nacional e evitar uma possível proibição do aplicativo nos Estados Unidos. A Oracle e seus parceiros adquirirão uma participação majoritária na recém-formada TikTok US, com o negócio previsto para ser concluído até o final de janeiro. Isso posicionará a Oracle para gerenciar o algoritmo, os dados dos utilizadores e a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), potencialmente impulsionando um crescimento significativo nas receitas de nuvem. Simultaneamente, a OpenAI está a conduzir negociações preliminares para levantar até $100 mil milhões com uma avaliação de $750 mil milhões, sinalizando um forte apetite dos investidores por IA e aliviando a pressão de custos da Oracle relacionada à sua parceria de nuvem com a empresa. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A transação da TikTok nos EUA fortalece a posição da Oracle num segmento-chave do mercado de tecnologia, reforça o papel da empresa na segurança de dados e infraestrutura em nuvem e cria potencial para um maior crescimento do valor das ações nos próximos trimestres.

