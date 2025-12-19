Três mercados a serem observados A semana do Natal é geralmente associada a menor volatilidade e negociações reduzidas, o que resulta não apenas do número reduzido de sessões nas principais bolsas, mas também da temporada de férias. Este ano, no entanto, as condições do mercado podem nos surpreender. O acúmulo de dados económicos dos Estados Unidos pouco antes do feriado, juntamente com os números-chave e finais do PIB do Reino Unido, significa que os investidores devem permanecer alertas. Nos próximos dias, deve ser dada especial atenção ao par de moedas GBPUSD, ao índice US100 e ao mercado do petróleo (OIL). GBPUSD Na segunda-feira, serão divulgados dados importantes do Reino Unido relativos ao PIB e aos níveis de investimento empresarial. A última reunião do Banco de Inglaterra resultou na redução esperada das taxas de juro, mas a declaração do banco central soou moderadamente hawkish, o que apoiou temporariamente a libra esterlina. O mercado espera um crescimento trimestral do PIB de cerca de 0,1% e um crescimento anual de 1,3%. Qualquer decepção nos dados, especialmente uma queda trimestral do PIB, poderia aumentar a pressão sobre o BoE para implementar cortes mais rápidos nas taxas, o que teria um impacto negativo no sentimento em relação à moeda britânica. Por outro lado, não se espera que a leitura final do PIB difira significativamente das estimativas anteriores. US100 Terça-feira, 22 de dezembro, trará uma verdadeira enxurrada de relatórios importantes dos Estados Unidos, que podem lançar uma nova luz sobre o estado da economia. Os investidores receberão, entre outros, a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre, a inflação trimestral do PCE, dados da produção industrial, relatórios do mercado imobiliário, encomendas de bens duráveis e o índice de confiança do consumidor. Um conjunto tão grande de dados num único dia provavelmente provocará um aumento na volatilidade e poderá redefinir as expectativas do mercado em relação ao futuro das taxas de juro da Fed. As mudanças nessas previsões terão um impacto particularmente forte no Nasdaq 100 (US100) e nas empresas menores do índice Russell 2000, que são especialmente sensíveis ao custo do capital externo. Também deve ser esperada uma maior atividade no dólar americano. Petróleo Os preços do petróleo bruto permanecem próximos dos mínimos de cinco anos, refletindo a previsão de um grande excesso de oferta da mercadoria em 2026. Atualmente, os investidores estão a pagar apenas 55 dólares por barril de petróleo bruto WTI. Os próximos lançamentos do PIB e do PCE dos EUA permitirão ao mercado precificar a procura futura pela mercadoria. Um risco importante, embora difícil de estimar, continua a ser a situação na Venezuela. A presença de uma grande frota dos EUA ao largo da sua costa, as ameaças de um bloqueio marítimo e os bónus extraordinários para os soldados sugerem que o risco de um conflito armado é real. Embora as atuais exportações de petróleo da Venezuela não sejam dominantes à escala global, o início de um conflito na região poderia desencadear um aumento acentuado e especulativo dos preços do petróleo. Vale a pena notar que, devido ao calendário de feriados, os dados semanais sobre as reservas de petróleo dos EUA para esta semana só serão divulgados a 29 de dezembro.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.