Resumo do dia: Wall Street em alta antes do Natal!

O clima natalicio está claramente a dominar Wall Street hoje. O Nasdaq 100 subiu mais de 1,1%, o S&P 500 ganhou cerca de 0,8% e o Dow Jones subiu cerca de 0,6%. A sessão de hoje confirma o otimismo gradual entre os investidores.

Os índices europeus também fecharam em alta na sua maioria. O FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,6%, o DAX da Alemanha encerrou o dia com alta de 0,4% e o IBEX 35 da Espanha ganhou 0,2%. O CAC 40 francês teve o desempenho mais fraco, registrando apenas um aumento marginal.

Sem dúvida, o destaque do dia foi a decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juro para 0,75% , o nível mais alto em três décadas. Isso marca o fim simbólico da era das taxas ultrabaixas, embora as taxas de juro reais continuem negativas.

No mercado cambial, os maiores movimentos envolveram o USD/JPY, que ganhou significativamente em resposta à decisão do BoJ.

As vendas a retalho do Reino Unido em novembro ficaram abaixo do esperado.

As vendas gerais caíram 0,1% em relação ao mês anterior, e as vendas principais também ficaram abaixo das previsões. O crescimento anual também ficou aquém das expectativas dos analistas, indicando uma atividade moderada de gastos do consumidor no Reino Unido. As vendas a retalho canadenses em outubro também ficaram abaixo do esperado. As vendas totais caíram cerca de 0,2% em relação ao mês anterior, e a venda no retalho de base, que exclui postos de gasolina e vendas de peças automotivas, diminuiu cerca de 0,5%.

Estes números apontam para um enfraquecimento da procura dos consumidores e podem ser vistos como um sinal negativo para a economia canadiana.

O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para dezembro ficou em 52,9 pontos, abaixo da previsão de 53,3 pontos. As expectativas de inflação subiram para 4,2%, sugerindo uma atitude moderada entre os consumidores americanos.

No mercado de metais preciosos, a prata lidera hoje, subindo cerca de 2,6%, para cerca de 67 dólares por onça. A platina ganha cerca de 3,1%, para pouco menos de 1.980 dólares por onça, o paládio sobe cerca de 1,5%, para cerca de 1.710 dólares, e o ouro adiciona pouco menos de 0,5%, sendo negociado a cerca de 4.350 dólares por onça.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin está com alta de mais de 1,7%, mantendo-se acima de 87.000 dólares, enquanto o Ethereum ganha quase 5%, oscilando em torno de 3.000 dólares.

A TikTok está a formar uma joint venture nos EUA, na qual a Oracle e os fundos Silver Lake e MGX adquirirão 50% das ações, enquanto a ByteDance manterá 20%. A nova entidade, com maioria americana no conselho, controlará os dados, a moderação e os algoritmos nos Estados Unidos.

