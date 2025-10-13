DE40: Mercados europeus a recuperar da correção

Principais conclusões Os mercados europeus recuperam das correções, principalmente devido à retórica mais conciliadora de Donald Trump em relação à China

Os fabricantes farmacêuticos europeus tentam contornar as tarifas

As ações das montadoras sobem, apesar da situação difícil

A formação do novo governo francês tranquiliza alguns investidores

A semana nas bolsas europeias começa claramente com ganhos. A maioria dos principais índices da Europa Ocidental está a registar uma recuperação sólida, o que pode ser interpretado como uma subida corretiva após as quedas da semana passada. O DAX alemão, juntamente com o CAC40 e o FTSE MIB italiano, ganha na abertura em média mais de 1%. Apesar da ausência de publicações macroeconómicas significativas, a sessão de hoje traz grandes movimentos de preços. É evidente que os investidores na Europa estão novamente a reagir principalmente a eventos do outro lado do oceano, mas desta vez o sentimento é positivo. Donald Trump moderou visivelmente a sua política e declarações sobre a guerra comercial com a China, o que reduziu significativamente a tensão no mercado. Além disso, um certo impulso para os mercados locais veio da França, onde um novo governo foi formado em ritmo acelerado. A resolução parcial do impasse político reduz a incerteza e dá aos investidores um motivo pequeno, mas perceptível, para otimismo.

Fonte: Bloomberg Terminal LP Estamos a observar ganhos significativos em todos os setores. Entre os líderes de crescimento na Europa atualmente estão empresas do setor automóvel, farmacêutico e do setor de TI em sentido amplo. DE40 (D1)

Fonte: Xstation5 O gráfico mostra que, após rebater os níveis do último ATH, o índice caiu temporariamente abaixo das linhas de tendência de médio e longo prazo (laranja e vermelha). No entanto, uma rápida quebra acima delas confirmou a sua importância técnica. Atualmente, as cotações estão na área da retração FIBO de 23,6% da última onda ascendente - o que constitui um ponto-chave de resistência/suporte. Para manter um cenário positivo, é necessário defender a resistência em torno dos 24380 pontos, pois a sua quebra poderia iniciar uma correção para os 24100 pontos. O indicador RSI permanece na zona de avaliação moderada, sugerindo um sentimento neutro. Notícias de empresas: SUESS MicroTec (SMHN.DE) — A empresa fabricante de semicondutores subiu mais de 13% após receber uma recomendação positiva de um banco de investimento. As empresas farmacêuticas propuseram fornecimentos/descontos para o sistema de saúde americano em troca de isenções tarifárias. Os acionistas estão divididos nas suas reações. A AstraZeneca (AZN.UK) registou uma queda de cerca de 1%. A Sanofi (SNF.FR) registou uma subida de cerca de 0,5%, enquanto a Novo Nordisk (NOVOB.DK) registou uma queda de 2%. PSI Software (PSAN.DE) — A produtora de software para fabricantes de energia registou uma subida de 34%, impulsionada pela aquisição planeada da empresa por um fundo privado. Esta é uma continuação do movimento da semana passada, em que a empresa já registou uma subida de cerca de 38%. Apesar de poucas bases fundamentais, as empresas automotivas na Europa estão a experimentar uma ampla recuperação. A BMW(.DE) subiu 1,7%, a Stellantis (STLAM.IT) subiu 2,3%. Theon International (THEON.NL) - A empresa grega fabricante de visão noturna anunciou a aquisição de ações de um de seus parceiros franceses, com o preço das ações subindo mais de 8%.

