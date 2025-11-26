Os sinais de progresso nas negociações de paz entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky marcaram esta terça-feira. A antecipação de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, ainda que frágil, desencadeou uma redução dos prémios de risco geopolítico que se tem estendido desde 2022 e que tem impactado as cotações de algumas matérias primas. Contudo, este ajustamento está longe de ser homogéneo: enquanto alguns ativos registam ganhos, outros enfrentam correções, refletindo alterações nas expectativas de oferta e procura a médio prazo. Como as negociações de paz estão a influenciar os mercados financeiros O impacto no preço do Petróleo (Brent) No mercado petrolífero, a perspetiva de paz tem exercido um efeito claramente negativo sobre os preços do petróleo, uma vez que os investidores começam a incorporar a possibilidade de uma normalização gradual dos fluxos russos e ucranianos e um aumento ainda mais no lado da oferta que tem sobreposto o lado da procura. O Brent desde finais de Outubro que já desvalorizou perto de 7%, sendo que desde a última quarta-feira caiu 4,5%, apoiado pelas notícias de paz entre a Rússia-Ucrânia. ICE Queda do Gás Natural O Gás Natural cotado na Europa (TTF) também tem seguido a tendência negativa, sendo que desde a última quarta-feira já desvalorizou mais de 7%, atingindo novos mínimos deste ano. Para além do impacto deste anúncio, segundo a Gas Infrastructure Europe (GIE), o nível de armazenamento de gás na União Europeia atingiu cerca de 83% da capacidade a 1 de outubro de 2025. ICE Metais preciosos e industriais: porque reagem de forma diferente? Já nos metais industriais e matérias primas estratégicas, o quadro revela-se mais heterogéneo. Por um lado, a diminuição do risco extremo de interrupções logísticas no Mar Negro tende a estabilizar as cadeias de abastecimento e a reduzir a volatilidade de curto prazo. Por outro lado, um cenário de paz cria condições para novos planos de investimento em extração e infraestruturas, nomeadamente na Ucrânia. Ainda assim, é curioso notar que a cotação do ouro praticamente não reagiu, mantendo a tendência de valorização. Apesar de ser considerado um ativo de refúgio que normalmente beneficia em períodos de incerteza e guerras, o anúncio da possibilidade de o fim da guerra estar próximo não provocou qualquer movimento negativo. Neste momento, o preço do metal permanece a pouco mais de 5% dos máximos históricos, continuando a recuperar das recentes correções em baixa. Impacto nas bolsas europeias As ações europeias valorizaram esta quarta-feira, apoiadas pelo aumento das expectativas de cortes nas taxas de juro dos EUA e sinais positivos em torno das negociações de paz na Ucrânia, enquanto os investidores aguardavam o anúncio do orçamento do Reino Unido. Os índices bolsistas europeus reagiram logo após o anúncio com o STOXX 600 +0,91%; DAX 40 +0,97%; FTSE 100 +0,78%; CAC 40 +0,83%; FTSE MIB +0,95%; IBEX 35 +1,08%. Setores que mais beneficiam com a redução do risco de guerra O Impacto mais evidente e positivo é nos setores cíclicos e sensíveis ao ciclo económico, em particular banca, automóvel, indústria e empresas intensivas em energia, beneficiando de custos energéticos mais previsíveis e de uma perceção de risco macroeconómico substancialmente mais favorável. Koyfin Em síntese, um cessar fogo entre Putin e Zelensky terminaria com um dos riscos geopolíticos mais antigos e prolongados dos últimos anos, embora que o seu impacto possa ser reduzido em termos de movimentações nos mercados, uma vez que os mercados podem já ter incorporado estes movimentos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.