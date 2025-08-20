DE40: Sentimento enfraquecido, setor de defesa pesa nos índices

Os índices europeus continuam a cair nos últimos dias. As avaliações dos índices estão sob pressão do setor de defesa europeu e do setor tecnológico americano, que registou uma correção significativa desde o início desta semana. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Desde o início da semana, temos observado quedas pequenas, mas consistentes, nos índices europeus. Isso se deve à decepção parcial do mercado com as conferências de paz envolvendo o presidente dos EUA, ao enfraquecimento das perspectivas macroeconómicas e, recentemente, à desvalorização das empresas do setor de defesa. A indústria de defesa antecipa uma queda nas encomendas se as negociações de paz forem bem-sucedidas. Além disso, a situação dos índices europeus é agravada pelos dados económicos e pelas informações vindas do outro lado do oceano. Na Alemanha, os preços no produtor caíram 1,5% em relação ao ano anterior, sinalizando um enfraquecimento da indústria, enquanto o Reino Unido enfrenta um aumento da inflação de 3,8%. Este valor representa um aumento em relação à leitura do mês anterior, de 3,6%, e excede as expectativas, que eram de 3,7%. Outro fator que contribui para o declínio do mercado europeu é a liquidação de ontem no setor tecnológico dos EUA, que pode sinalizar uma mudança no sentimento dos investidores. Durante a sessão de ontem, a NVIDIA perdeu 3,5%, a Palantir mais de 9%. A Microsoft, a Tesla e a Apple também perderam valor, empresas importantes do grupo Magnificent 7. DE40(D1) O canal de consolidação estreito está a aproximar-se do seu encerramento. Dentro de uma semana, o mercado deverá decidir sobre a direção futura para a valorização do índice alemão. Em caso de quedas, o primeiro suporte será desempenhado pelo nível 24.000, onde se encontram a EMA50 e a linha de tendência ascendente. A próxima zona de suporte muito forte estará em torno de 23.500, onde se encontram a EMA100 e os limites superiores da consolidação anterior. Se o mercado encontrar um motivo para subir, a resistência para o preço estará no nível da máxima histórica de 24.757. Notícias da empresa: Continuação da desvalorização das empresas de defesa - Os mercados veem uma perspectiva real de fim da guerra na Ucrânia. Isto representa uma ameaça para as avaliações das empresas do setor de defesa. A Rheinmetall caiu 1,5%. A empresa já perdeu cerca de 20% do seu valor desde maio. TAG Immobilien - A empresa realizou uma emissão de 12,5 milhões de novas ações, resultando numa queda de 3% no preço. K+S - Uma recomendação negativa da Berenberg faz com que o preço caia mais de 4%. Stellantis - A Bernstein reduz o preço-alvo das ações da empresa para US$ 11,70. O preço das ações cai cerca de 1%.

