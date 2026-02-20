Economia e moedas: Salários na zona euro: Os salários negociados na zona euro cresceram 3% no quarto trimestre de 2025 , alinhando-se com os indicadores mais amplos de crescimento salarial.

Vendas a retalho no Reino Unido: As vendas aumentaram 4,5% em relação ao ano anterior e 1,8% em relação ao mês anterior em janeiro — o melhor desempenho em quase dois anos. O setor não alimentar liderou os ganhos (+5,3%), enquanto as lojas de departamento registraram um declínio (-1,3%). As vendas de combustíveis permaneceram estáveis.

PPI alemão: Os preços ao produtor caíram 3,0% em relação ao ano anterior (-0,6% em relação ao mês anterior) em janeiro, impulsionados principalmente por uma queda de 11,8% nos custos de energia. Excluindo a energia, o PPI subiu 1,2% em relação ao ano anterior. Enquanto os bens de capital e os metais preciosos (+68,2%) ficaram mais caros, os preços dos alimentos caíram 1,3% (notadamente a manteiga, com -43,7%, e a carne de porco, com -14,1%).

PMI da zona euro: O PMI composto subiu para 51,9 em fevereiro (uma alta de três meses). A indústria atingiu um pico de 44 meses ( 50,8 pontos ), tornando-se o principal motor de crescimento. Enquanto as encomendas estão a aumentar, o emprego caiu ligeiramente. Os custos dos insumos estão a aumentar no ritmo mais rápido em quase três anos, mas a inflação dos preços de venda desacelerou à medida que o otimismo empresarial aumenta.

Mercado cambial: A libra esterlina (GBP) registou o movimento mais significativo, recuperando das baixas recentes com dados sólidos do retalho (GBPUSD: +0,1% após uma queda de 4 dias; EURGBP: -0,1%; GBPJPY: +0,3%). O dólar neozelandês (NZD) ficou para trás (NZDUSD: -0,3%), pressionado pelos riscos políticos em torno do Irão (que também afetam o AUD) e pelos comentários do presidente do RBNZ sobre «crescimento sem inflação». Fora isso, a volatilidade cambial permanece moderada (EURUSD estável em 1,176; USDIDX: +0,05%). A volatilidade no mercado cambial raramente ultrapassa 0,1% atualmente. Fonte: xStation5 Índices e empresas: Índices europeus: Os mercados encerram a semana em otimismo, graças aos dados (EU50: +0,2%). Os ganhos são liderados pela França e Espanha (+0,8%), com o DAX também em alta (+0,2%). O W20 da Polónia caiu 0,35%, principalmente devido às vendas da Kruk (-6%) e Allegro (-3%). Aston Martin: Emitiu outro alerta de lucros, afirmando que a perda de EBIT em 2025 excederá os 184 milhões de libras esterlinas previstos. As vendas caíram 10% e as ações perderam metade do seu valor ao longo do último ano. Um acordo de 50 milhões de libras esterlinas pelos direitos de nomeação perpétuos da F1 proporcionou algum alívio financeiro, mas as tarifas dos EUA e a elevada dívida continuam a ser grandes obstáculos. Air Liquide: As ações subiram 3,6% após resultados acima do esperado. A empresa aumentou os seus dividendos em 12% (3,70 euros) e estabeleceu uma nova meta de melhoria da margem de +100 pontos base até 2027. O lucro operacional cresceu 3,5% e a dívida líquida caiu quase 9%.Siegfried Holding: As ações caíram 7,8% devido às fracas previsões para 2026. Apesar do sólido EBITDA de 2025, os investidores ficaram assustados com o fluxo de caixa livre negativo e um dividendo inferior ao esperado. Os analistas consideram as perspetivas conservadoras, enquanto se aguarda um grande contrato farmacêutico.Moncler: As ações subiram 13% com resultados que superaram significativamente as estimativas. O sucesso foi impulsionado pela Ásia (+11%) e pela forte procura pelas marcas Moncler e Stone Island. A receita (€ 3,13 bilhões) e os dividendos (€ 1,40) superaram as expectativas, impulsionando todo o setor de luxo (LVMH, Hermes). TO aumento do apetite pelo risco pesa sobre setores mais defensivos (saúde, energia, alguns bens de consumo). Fonte: Bloomberg Finance LP

