Declarações do CEO da Nvidia, Huang, impulsionam as ações de computação quântica nos EUA 📈

As ações das empresas de computação quântica aumentaram após o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ter sinalizado durante uma entrevista hoje que a tecnologia de computação quântica está um passo mais perto do grande «ponto de inflexão» e será capaz de resolver alguns problemas importantes dentro de alguns anos. Essa informação está a tornar os investidores otimistas (novamente) sobre o futuro das empresas quânticas americanas, como a IONQ (IONQ.US, 5% de alta no pré-mercado) ou a Rigetti Computing (RGTI.US, 7% de alta no pré-mercado). As ações da Quantum Computing (QUBT.US) são as que mais sobem, com 9% de alta no pré-mercado.

As avaliações das empresas de computação quântica são extremamente vulneráveis a comentários da BigTech ou de pessoas importantes do setor tecnológico, uma vez que essas empresas ainda não são lucrativas. No entanto, o mercado espera que algumas dessas empresas ganhem muito dinheiro com a “próxima” revolução tecnológica. Por enquanto, ainda não está claro quando a tecnologia quântica será amplamente adotada e quais modelos de negócio serão bem-sucedidos. Mas o mercado precisa adotar essa tecnologia e os investidores ainda veem as empresas quânticas como “negócios em fase inicial”, pagando um prémio significativo na avaliação pelo potencial de ganhos futuros.

Fonte: xStation5