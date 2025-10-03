Destaques da manhã (03.10.2025)

Os índices da Ásia-Pacífico estão a valorizar ligeiramente. O JP225 do Japão está a subir +1,60%, o AU200.cash da Austrália valoriza +0,66% e o SG20cash de Singapura acrescenta +0,10%. Os futuros dos índices chineses estão a recuar ligeiramente.

Trump está a considerar a emissão de cheques de $1.000-2.000 para todos os contribuintes, financiados por receitas tarifárias. Os críticos observam que isto contradiz as afirmações anteriores de que as tarifas reduziriam o défice.

O governador Ueda enfatizou uma abordagem flexível e dependente de dados, sem dar sinais claros antes da reunião. O JPY é a moeda mais fraca do G10 hoje, perdendo cerca de 0,20-0,30%. USDJPY está a valorizar 0,33%, testando a zona dos 147,33.

Ueda espera que o crescimento económico do Japão abrande antes de recuperar, com incerteza adicional decorrente das tarifas. O BOJ manterá uma política acomodatícia até que as suas previsões de inflação e crescimento se concretizem.

A taxa de desemprego do Japão subiu para 2,6% em agosto, contra as expectativas de 2,4%, enquanto o rácio de empregos para candidatos caiu para 1,20. Ueda também observou sinais iniciais de contenção dos gastos dos consumidores devido ao aumento dos preços dos alimentos.

Os dados do NFP de setembro serão provavelmente adiados, embora ontem o BLS tenha informado que tinha recolhido todos os dados necessários para a publicação.

Se a publicação for adiada, os mercados prestarão mais atenção aos discursos dos membros do Fed, incluindo Williams, Goolsbee, Miran, Logan e Jefferson.

Os investidores ainda esperam um corte de 25 pb na taxa no final do mês, mas os comentários cautelosos dos decisores políticos podem ter maior peso na ausência de NFP.

O PMI da Austrália enfraqueceu em setembro: o sector industrial caiu para 51,4 (de 53,0), o sector dos serviços para 52,4 (de 55,8) e o sector composto para 52,4. Todos permanecem acima de 50, indicando expansão, embora a dinâmica tenha abrandado. A atividade de setembro foi a mais fraca desde junho, apesar do crescimento contínuo.

