Destaques da manhã (04.05.2026)

Trump lançou a Operação Project Freedom, anunciando que, a partir de segunda-feira, terá lugar uma evacuação «humanitária» de navios neutros do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo que advertiu que qualquer tentativa de perturbar o comboio será recebida com uma resposta «enérgica».

No entanto, o WSJ e responsáveis norte-americanos esclarecem que isto envolve um mecanismo de coordenação do tráfego e das seguradoras, em vez das tradicionais escoltas de navios da Marinha dos EUA, enquanto o CENTCOM está simultaneamente a enviar contratorpedeiros para a região, mais de 100 navios e aeronaves, e 15 000 soldados para a região, o que aumenta efetivamente o risco de confronto militar.

O Irão responde de forma contundente: Azizi, presidente da comissão parlamentar de segurança, descreve o Projeto Liberdade como uma violação do cessar-fogo e adverte que Teerão não permitirá que os EUA ditem as regras de navegação no Estreito de Ormuz.

Nas águas da rota Omã–Ormuz, um petroleiro é atingido por projéteis não identificados a cerca de 78 milhas a norte de Fujairah, e o UKMTO avalia o nível de ameaça no estreito como «crítico», apesar de os americanos estarem a estabelecer uma «zona de segurança reforçada» a sul do TSS iraniano.

Kashkari, da Reserva Federal, salienta que uma guerra entre os EUA e o Irão e o encerramento do Estreito de Ormuz estão a aumentar o risco de inflação persistente, o que significa que não pode sinalizar cortes nas taxas e está mesmo a considerar a possibilidade de um aumento das taxas.

A atividade de negociação na Ásia é excepcionalmente reduzida devido aos feriados no Japão e na China, com os principais pares cambiais a serem negociados dentro de intervalos estreitos; após a volatilidade da manhã, o USD/JPY está a subir lentamente, refletindo o enfraquecimento generalizado do iene, apesar da recente intervenção no valor de cerca de 35 mil milhões de dólares.

O Barclays acredita que o fortalecimento do iene na sequência da intervenção será temporário, uma vez que o amplo diferencial de taxas de juro entre os EUA e o Japão e os elevados preços dos combustíveis causados pela guerra no Irão continuam a favorecer um iene fraco, enquanto o risco de novas intervenções aumenta à medida que o USD/JPY regressa a cerca de 160.

O RBA deverá anunciar amanhã a sua decisão de política monetária, com o mercado a prever uma probabilidade superior a 75% de um aumento de 25 pontos base para 4,35%; o CBA salienta que, por um lado, a inflação e o mercado de trabalho continuam demasiado aquecidos, enquanto, por outro, os dados menos favoráveis (incluindo um IPC médio ajustado mais baixo, um sentimento mais fraco e um arrefecimento do mercado imobiliário) tornam a decisão difícil de prever.

Dados do Instituto de Melbourne mostram que a inflação do IPC abrandou para 0,6% em termos mensais em abril, mantendo-se estável em 4,3% em termos homólogos, o que poderá moderar um pouco as expectativas de uma política monetária restritiva; no entanto, o forte aumento dos preços da energia na sequência do encerramento do Estreito de Ormuz continua a empurrar o RBA para uma postura restritiva.

No mercado cambial, as moedas das Antípodas destacam-se hoje em termos de força relativa: o NZD é a moeda mais forte no cabaz do G-10, enquanto o AUD permanece mais fraco na véspera da decisão do RBA; o iene está a recuperar algumas das suas perdas na sequência da intervenção, mas continua sob pressão num panorama mais alargado, enquanto o USD sobe ligeiramente devido às crescentes preocupações com as taxas da Fed.

Nos mercados bolsistas asiáticos, o JP225 subiu cerca de 0,8% num contexto de baixa liquidez, enquanto os futuros dos principais índices norte-americanos (US100, US500) e europeus (DE40, EU50) registam ligeiras subidas, sinalizando um sentimento cauteloso de apetite pelo risco, apesar das tensões geopolíticas.

O mercado energético continua tenso: o petróleo Brent e o WTI estão a registar ligeiras quedas após ganhos anteriores, mas o mercado está a precificar um risco elevado de novas subidas caso o Irão tente perturbar os comboios norte-americanos no Estreito de Ormuz; o gás natural registou uma subida superior a 2%, refletindo preocupações com a oferta.

Entre os metais preciosos, o ouro está a cair ligeiramente e a prata mantém-se mais fraca, o que poderá ser interpretado como uma trégua temporária na sequência da fuga para «portos seguros», mas a trajetória dos preços dependerá fortemente do facto de o Projeto Liberdade conduzir a novos incidentes no estreito.

A Bitcoin ultrapassou os 80 000 dólares pela primeira vez desde o final de janeiro, emergindo como um dos poucos sinais claros de «apetite pelo risco» da sessão e atraindo procura num ambiente de mercado em que as classes de ativos tradicionais estão a ser travadas por riscos geopolíticos e bancos centrais de postura restritiva.

No início da sessão europeia, os seguintes fatores serão fundamentais para o sentimento do mercado: a reação inicial do mercado petrolífero aos detalhes operacionais do Projeto Freedom, quaisquer comentários do Irão interpretando o plano como uma violação efetiva do cessar-fogo e o posicionamento final antes da decisão de amanhã do RBA, que poderá estabelecer um precedente para futuras decisões por parte de bancos centrais que lutam contra a inflação «impulsionada pela guerra». No que diz respeito aos dados macroeconómicos, vale a pena estar atento aos próximos relatórios do PMI para o setor industrial das principais economias europeias e às encomendas de bens duradouros dos EUA.

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