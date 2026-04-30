O par EUR/USD está a subir quase 0,5% hoje, atingindo quase 1,173, num contexto de enfraquecimento do dólar americano, queda das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro e forte apetite pelo risco em Wall Street. O BCE manteve as taxas de juro inalteradas na reunião de hoje, sinalizando que a pressão sobre os preços proveniente dos mercados energéticos poderá conduzir a um aumento e à desestabilização desses mercados, mesmo que o conflito com o Irão chegue ao fim. É claro que isto acrescenta mais incerteza e poderá abrandar a economia europeia. O banco irá acompanhar não só a inflação em si, mas também a resposta dos mercados e dos consumidores a essa inflação, o que torna altamente incerta a possibilidade de novos aumentos das taxas de juro na zona euro. No entanto, os dados macroeconómicos dos EUA divulgados hoje não foram muito sólidos. O crescimento ficou ligeiramente aquém das expectativas, com o PIB a situar-se em 2,0% contra os 2,3% previstos, mas o consumo mantém-se firme: a despesa nominal aumentou 0,9% em termos mensais, enquanto o crescimento do rendimento surpreendeu positivamente. O mercado de trabalho também parece estar em tensão, com os pedidos de subsídio de desemprego claramente abaixo das expectativas. A questão mais importante é a inflação. O PCE global permanece elevado, o PCE subjacente revelou-se mais firme do que o esperado na estimativa preliminar e o Índice de Custos Laborais acelerou para 0,9%, sugerindo que a pressão salarial ainda não arrefeceu totalmente. Em termos gerais, estes dados não apontam para uma recessão, mas também não são claramente desinflacionistas. Para a Reserva Federal, os dados apoiam uma postura cautelosa e reduzem a urgência de cortes nas taxas de juro a curto prazo. Dados macroeconómicos dos EUA para hoje Crescimento do PIB dos EUA (trimestral, anualizado): 2,0% contra 2,3% previsto, 0,5% anterior

2,0% contra 2,3% previsto, 0,5% anterior Índice de Preços do PIB dos EUA: 3,6% contra 3,9% previsto, 3,7% anterior

3,6% contra 3,9% previsto, 3,7% anterior Deflator do PIB dos EUA (SA, preliminar): 3,6% contra 3,6% previsto, 3,7% anterior

3,6% contra 3,6% previsto, 3,7% anterior Preços do PCE dos EUA (avançado): 4,5% contra 4,5% esperado, 2,9% anterior

4,5% contra 4,5% esperado, 2,9% anterior Preços do PCE de base dos EUA (avançado): 4,3% contra 4,1% esperado, 2,7% anterior

4,3% contra 4,1% esperado, 2,7% anterior Índice de Preços do PCE dos EUA (anual): 3,5% contra 3,5% esperado, 2,8% anterior

3,5% contra 3,5% esperado, 2,8% anterior Índice de Preços PCE dos EUA em termos mensais: 0,7% contra 0,7% esperado, 0,4% anterior

0,7% contra 0,7% esperado, 0,4% anterior Índice de Preços PCE de Base dos EUA em termos homólogos: 3,2% contra 3,2% esperado, 3,0% anterior

3,2% contra 3,2% esperado, 3,0% anterior Índice de Preços PCE de Base dos EUA em termos mensais: 0,3% contra 0,3% esperado, 0,4% anterior

0,3% contra 0,3% esperado, 0,4% anterior Despesas de consumo nos EUA (mês a mês): 0,9% contra 0,9% esperado, 0,5% anterior

0,9% contra 0,9% esperado, 0,5% anterior Rendimento pessoal nos EUA (mês a mês): 0,6% contra 0,3% esperado, -0,1% anterior

0,6% contra 0,3% esperado, -0,1% anterior Consumo pessoal real nos EUA (mês a mês): 0,2% contra 0,3% esperado, 0,1% anterior

0,2% contra 0,3% esperado, 0,1% anterior Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA: 189 mil contra 212 mil esperados, 214 mil anteriormente

189 mil contra 212 mil esperados, 214 mil anteriormente Pedidos contínuos de subsídio de desemprego nos EUA: 1,785 milhões contra 1,815 milhões esperados, 1,821 milhões anteriormente

1,785 milhões contra 1,815 milhões esperados, 1,821 milhões anteriormente Índice de custos de emprego nos EUA: 0,9% contra 0,8% esperado, 0,7% anteriormente EURUSD (D1) A inflação na zona euro está novamente a subir e, caso os consumidores europeus demonstrem resiliência, os aumentos das taxas de juro pelo BCE não estão «fora de questão». Fonte: xStation5 Fonte: XTB Research, ECB, Macrobond

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